महाराष्ट्र डॉक्टर आत्महत्या मामले में आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर गिरफ्तार, पीड़िता से बलात्कार का आरोप
क्या है खबर?
महाराष्ट्र के सतारा जिले में आत्महत्या करने वाली महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार के आरोपी पुलिस उपनिरीक्षक गोपाल बदाने को शनिवार शाम गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले पुणे के सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बनकर को भी गिरफ्तार किया गया था, जिसका नाम महिला ने सुसाइड नोट में लिखा था। सतारा के पुलिस अधीक्षक तुषार दोशी ने बताया कि PSI बदाने को हिरासत में लिया गया था बाद में उसने फलटण ग्रामीण पुलिस थाने में आत्मसमर्पण कर दिया।
आरोप
गोपाल पर महिला से 4 बार बलात्कार के आरोप
महिला डॉक्टर ने अपनी हथेली पर लिखे एक नोट में बनकर और बदाने का जिक्र किया था। पीड़िता ने लिखा था कि गोपाल ने पिछले 5 महीने में 4 बार उसके साथ बलात्कार किया। वहीं, प्रशांत ने कई महीनों तक उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। महिला जहां किराए से रहती थी, प्रशांत उस मकान मालिक का बेटा है। वो 4 दिन की पुलिस हिरासत में है।
मामला
क्या है मामला?
दरअसल, फलटण के सरकारी अस्पताल में पदस्थ महिला डॉक्टर ने 23 अक्टूबर को एक होटल में आत्महत्या कर ली थी। महिला ने गोपाल और प्रशांत पर आरोप लगाए थे। बाद में 4 पन्नों का एक सुसाइड नोट भी सामने आया था, जिसमें एक सांसद और उसके 2 PA पर भी आरोप लगाए गए थे कि ये उस पर अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए आने वाले आरोपियों के फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने का दबाव बनाते थे।