महाराष्ट्र डॉक्टर आत्महत्या मामले में आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर गिरफ्तार, पीड़िता से बलात्कार का आरोप

गोपाल पर महिला से 4 बार बलात्कार के आरोप

महिला डॉक्टर ने अपनी हथेली पर लिखे एक नोट में बनकर और बदाने का जिक्र किया था। पीड़िता ने लिखा था कि गोपाल ने पिछले 5 महीने में 4 बार उसके साथ बलात्कार किया। वहीं, प्रशांत ने कई महीनों तक उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। महिला जहां किराए से रहती थी, प्रशांत उस मकान मालिक का बेटा है। वो 4 दिन की पुलिस हिरासत में है।