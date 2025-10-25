राहुल गांधी ने की बिहार जाने वाली ट्रेनों में भीड़ को लेकर NDA सरकार की आलोचना

कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने त्योहारों के दौरान बिहार जाने वाली ट्रेनों में क्षमता से अधिक भीड़ को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उनका आरोप है कि त्योहारों के मौसम में यात्रियों को अमानवीय तरीके से ले जाया जा रहा है। उन्होंने इस स्थिति को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार की कपटपूर्ण नीतियों और इरादों का जीता जागता सबूत बताया है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है।

वीडियो राहुल ने वीडियो साझा करते हुए साधा निशाना राहुल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा, 'बिहार जाने वाली ट्रेनें खचाखच भरी हैं, टिकट मिलना नामुमकिन है और सफर अमानवीय हो गया है। कई ट्रेनें अपनी क्षमता से 200 प्रतिशत तक यात्रियों को ले जा रही हैं। लोग दरवाजों पर लटकने को मजबूर हैं।' उन्होंने केंद्र में भाजपा और बिहार में NDA सहयोगी जनता दल यूनाइटेड (JDU) की डबल इंजन सरकार को फटकार लगाते घोषित की गई 12,000 विशेष ट्रेनों पर सवाल उठाया है।

ट्विटर पोस्ट यहां देखें वीडियो त्योहारों का महीना है - दिवाली, भाईदूज, छठ।

बिहार में इन त्योहारों का मतलब सिर्फ़ आस्था नहीं, घर लौटने की लालसा है - मिट्टी की खुशबू, परिवार का स्नेह, गांव का अपनापन।



सवाल राहुल ने 12,000 ट्रेनों के संचालन पर उठाया सवाल राहुल ने आगे लिखा, 'कहां हैं वो 12,000 स्पेशल ट्रेनें? हर साल हालात बदतर क्यों होते जा रहे हैं? बिहार के लोग हर साल इतनी अपमानजनक परिस्थितियों में घर लौटने को क्यों मजबूर हैं?' उन्होंने आगे लिखा, 'अगर राज्य में रोजगार और सम्मानजनक जीवन होता, तो उन्हें हजारों किलोमीटर दूर भटकना न पड़ता। ये सिर्फ बेबस मुसाफिर नहीं हैं, ये NDA की भ्रामक नीतियों और कपटी नीयत का जीता जागता सबूत हैं।'