भारतीय रिफाइनरियों ने रूस से कच्चे तेल के नए ऑर्डर पर रोका (प्रतीकात्मक तस्वीर)

डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिबंधों का असर? भारतीय रिफाइनरियां ने रोका रूस से तेल का नया ऑर्डर

लेखन गजेंद्र 02:48 pm Oct 28, 202502:48 pm

क्या है खबर?

अमेरिका और यूरोपीय संघ (EU) द्वारा रूसी तेल कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाने के बाद से भारतीय तेल रिफाइनरियों ने भी रूस से कच्चे तेल के नए ऑर्डर रोक दिए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक, रिफाइनरियां सरकार और आपूर्तिकर्ताओं से स्पष्टता का इंतजार कर रही हैं। हालांकि, इस बीच अपनी अल्पकालिक कच्चे तेल की जरूरत पूरा करने के लिए कुछ रिफाइनरी हाजिर बाजार का रुख कर रही हैं। हाजिर बाजार में वस्तुओं का आदान-प्रदान और सौदा निपटान तुरंत होता है।