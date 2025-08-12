चीन के लिए अगले महीने से शुरू होंगी उड़ानें, एयर इंडिया और इंडिगो को निर्देश- रिपोर्ट

भारत और चीन के बीच एक बार फिर से सीधी उड़ानें शुरू होंगी। केंद्र सरकार ने इस संबंध में भारतीय विमानन कंपनियों को निर्देशित किया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक, भारत और चीन के बीच अगले महीने की शुरुआत में सीधी उड़ानें शुरू हो सकती है, जो दोनों देशों के बीच बेहतर संबंधों का संकेत है। केंद्र ने एयर इंडिया और इंडिगो जैसी एयरलाइंस को त्वरित सूचना पर चीन के लिए उड़ानें संचालित करने के लिए तैयार रहने को कहा है।

सेवाएं कोरोना महामारी के समय से बंद हैं उड़ानें चीन-भारत के बीच सीधी उड़ानों को कोविड-19 महामारी के बाद से निलंबित किया गया था। वर्ष 2019 के अंत में चीन में कोरोना वायरस के मामले सामने आने के बाद भारत ने 2020 की शुरुआत में चीन से हवाई संपर्क तोड़ लिया था। उस समय चीन में वायरस का काफी प्रकोप था। पांच वर्षों से जारी निलंबन के चलते दोनों देशों को करोड़ो का नुकसान हुआ। वर्ष 2019 में दोनों देशों के बीच 500 से अधिक मासिक उड़ानें थीं।

संबंध 2020 में बिगड़े रिश्ते, मोदी और जिनपिंग की मुलाकात के बाद सुधरे इसके बाद जून 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच घातक झड़प हुई, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए। उन्होंने वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी। आर्थिक और लोगों का आना-जाना प्रभावित हुआ। पिछले साल 9 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच रूस के कजान में BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद संबंध सुधर रहे हैं।