LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / ED ने अवैध सट्टेबाजी मामले में कांग्रेस विधायक को गिरफ्तार किया, 12 करोड़ की नकदी बरामद 
ED ने अवैध सट्टेबाजी मामले में कांग्रेस विधायक को गिरफ्तार किया, 12 करोड़ की नकदी बरामद 
प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध सट्टेबाजी और ऑनलाइन गेमिंग के मामले में 31 जगहों पर छापेमारी कर 12 करोड़ रुपये की नकदी बरामद की है (तस्वीर: एक्स/@capt_ivane)

ED ने अवैध सट्टेबाजी मामले में कांग्रेस विधायक को गिरफ्तार किया, 12 करोड़ की नकदी बरामद 

लेखन भारत शर्मा
Aug 23, 2025
03:25 pm
क्या है खबर?

ऑनलाइन गेमिंग विधेयक के संसद में पास होते ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 22 और 23 अगस्त को देशभर में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध सट्टेबाजी और ऑनलाइन गेमिंग के बड़े गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। यह मामला कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले से कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र और उनके करीबियों से जुड़ा हुआ है। ED ने इस मामले में विधायक वीरेंद्र को सिक्किम की राजधानी गंगटोक से गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ जारी है।

छापेमारी

ED ने की 31 जगहों पर छापेमारी

न्यूज18 की रिपोर्ट के अनुसार, ED की टीमों ने गंगटोक, चित्रदुर्ग, बेंगलुरु, हुबली, जोधपुर, मुंबई और गोवा में कुल 31 जगहों पर एकसाथ छापेमारी की। गोवा में भी ED ने पपीज कैसिनो गोल्ड, ओशन रिवर्स कैसिनो, पपीज कैसिनो प्राइड, ओशन 7 कैसिनो और बिग डैडी कैसिनो पर छापा मारकर तलाशी ली। जांच में सामने आया है कि विधायक वीरेंद्र King567 और Raja567 जैसे कई ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइटों का संचालन कर मोटा पैसा कमा रहे थे।

बरामदगी

ED ने छापेमारी में क्या-क्या बरामद किया?

ED ने छापेमारी के दौरान करीब 12 करोड़ रुपये की नकदी, 1 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा, लगभग 6 करोड़ रुपये मूल्य का सोना, 10 किलो चांदी और चार लग्जरी गाड़ियां बरामद की है। इसके अलावा 17 बैंक खाते और 2 लॉकर भी फ्रीज किए हैं। ED को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत भी मिले हैं, जिनसे यह साफ हुआ है कि अवैध कमाई को अलग-अलग तरीकों से सफेद दिखाने की कोशिश की जा रही थी।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें बरामद सामग्री की अन्य फोटो

परिवार

विधायक का परिवार भी ऑनलाइन सट्टेबाजी में शामिल

ED की जांच में सामने आया कि आरोपी विधायक वीरेंद्र का भाई केसी थिप्पेस्वामी दुबई से डायमंड सॉफ्टेक, TRS टेक्नोलॉजीज़ और प्राइम9 टेक्नोलॉजीज नामक तीन कंपनियों के जरिये यह धंधा संभाल रहा था। इसी तरह एक और भाई केसी नागराज और उसका बेटा पृथ्वी एन राज भी इस काम में शामिल है। ED ने गत दिनों ही विधायक और अन्य लोगों के खिलाफ ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी को लेकर FIR दर्ज की थी।

गिरफ्तारी

कैसे हुई विधायक वीरेंद्र की गिरफ्तारी?

ED को कार्रवाई के दौरान पता चला की विधायक वीरेंद्र ऑफलाइन सट्टेबाजी के मामले में हाल ही में अपने साथियों के साथ गंगटोक भी गए थे, जहां वे एक लैंड कैसिनो लीज पर लेने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद ED एक टीम भी गंगटोक रवाना हो गई और दबिश देकर विधायक को गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को उन्हें स्थानीय कोर्ट में पेश कर ED ने बेंगलुरु कोर्ट ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड हासिल कर लिया।