ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए अभियान शुरू कर सकती है सरकार- रिपोर्ट
क्या है खबर?
ईरान में जारी अशांति और उथल-पुथल के बीच केंद्र सरकार वहां फंसे भारतीयों को निकालने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि कल यानी 16 जनवरी को ईरान से भारतीयों को लेकर पहला विमान उड़ान भर सकता है। इससे पहले भी सरकार कई हिंसाग्रस्त देशों से भारतीयों को निकाल चुकी है। बीते दिन ही ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने सभी भारतीय नागरिकों से तत्काल प्रभाव से ईरान छोड़ने को कहा था।
रिपोर्ट
रिपोर्ट में दावा- भारतीयों को तैयार रहने को कहा गया
न्यूज18 ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों के अभिभावकों के हवाले से कहा कि पहले जत्थे को कल सुबह 8 बजे तक तैयार रहने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि निकासी की तैयारियां चल रही हैं और छात्रों को अपने दस्तावेज तैयार रखने को कहा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यात्रियों की सूची तैयार की जा रही है और भारत और ईरान दोनों जरूरी अनुमतियां हासिल करने में जुटे हैं।
अधिकारी
इंटरनेट बंद होने के चलते आ रही परेशानी
सरकारी सूत्रों ने न्यूज18 को बताया कि जमीनी स्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया की तैयारियां चल रही हैं। इसमें भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करना भी शामिल है। ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने देश के अलग-अलग हिस्सों में फंसे भारतीय छात्रों की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। हालांकि, कई क्षेत्रों में इंटरनेट बंद होने के कारण फंसे हुए लोगों से बात नहीं हो पा रही है और इस प्रक्रिया में समय लग रहा है।
भारतीय
ईरान में कितने भारतीय रहते हैं?
ईरान में फिलहाल 10,000 से 12,000 भारतीय मूल के लोग रहते हैं। इनमें बड़ी संख्या छात्रों की है, जिनमें लगभग 2,000 से 3,000 कश्मीरी हैं, जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कल दूसरी बार चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि हालात को देखते हुए भारतीय नागरिकों को इस्लामी गणराज्य ईरान की यात्रा से फिलहाल परहेज करना चाहिए। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने भी तत्काल प्रभाव से भारतीय नागरिकों से ईरान छोड़ने को कहा है।
हालात
ईरान में हालात तनावपूर्ण, मौतों को लेकर अलग-अलग दावे
28 दिसंबर, 2025 से ईरान में जारी प्रदर्शन में मौतों को लेकर अलग-अलग आंकड़े हैं। अमेरिका स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता समाचार एजेंसी के अनुसार, इस दमनकारी कार्रवाई में कम से कम 2,615 लोग मारे गए हैं, जबकि अन्य अनुमानों के अनुसार मरने वालों की संख्या 3,000 से भी ज्यादा है। 10,000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की खबर है। कार्यकर्ताओं ने यह भी चेतावनी दी है कि प्रदर्शनकारियों को फांसी दी जा सकती है।