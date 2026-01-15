ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए अभियान शुरू कर सकती है सरकार- रिपोर्ट

ईरान में जारी अशांति और उथल-पुथल के बीच केंद्र सरकार वहां फंसे भारतीयों को निकालने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि कल यानी 16 जनवरी को ईरान से भारतीयों को लेकर पहला विमान उड़ान भर सकता है। इससे पहले भी सरकार कई हिंसाग्रस्त देशों से भारतीयों को निकाल चुकी है। बीते दिन ही ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने सभी भारतीय नागरिकों से तत्काल प्रभाव से ईरान छोड़ने को कहा था।

रिपोर्ट रिपोर्ट में दावा- भारतीयों को तैयार रहने को कहा गया न्यूज18 ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों के अभिभावकों के हवाले से कहा कि पहले जत्थे को कल सुबह 8 बजे तक तैयार रहने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि निकासी की तैयारियां चल रही हैं और छात्रों को अपने दस्तावेज तैयार रखने को कहा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यात्रियों की सूची तैयार की जा रही है और भारत और ईरान दोनों जरूरी अनुमतियां हासिल करने में जुटे हैं।

अधिकारी इंटरनेट बंद होने के चलते आ रही परेशानी सरकारी सूत्रों ने न्यूज18 को बताया कि जमीनी स्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया की तैयारियां चल रही हैं। इसमें भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करना भी शामिल है। ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने देश के अलग-अलग हिस्सों में फंसे भारतीय छात्रों की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। हालांकि, कई क्षेत्रों में इंटरनेट बंद होने के कारण फंसे हुए लोगों से बात नहीं हो पा रही है और इस प्रक्रिया में समय लग रहा है।

