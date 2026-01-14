भारत ने अपने सभी नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने को कहा

ईरान में चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शन के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध की धमकी के बाद कुछ बड़ा होने का अंदेशा जताया जा रहा है। इस घटनाक्रम को देखते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने दूसरी बार यात्रा परामर्श जारी कर लोगों से ईरान की यात्रा न करने की सलाह दी है। साथ ही, तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने भी परामर्श जारी कर सभी भारतीय नागरिकों से तत्काल प्रभाव से ईरान छोड़ने को कहा है।

परामर्श भारतीय दूतावास ने क्या कहा? भारतीय दूतावास ने बुधवार को बयान में कहा, "ईरान में बदलते हालात को देखते हुए, जो भारतीय नागरिक अभी ईरान में हैं (छात्र, तीर्थयात्री, बिजनेस करने वाले लोग और पर्यटक) उन्हें सलाह दी जाती है कि वे वाणिज्य उड़ान समेत परिवहन के मौजूद तरीकों से ईरान छोड़ दें।" दूतावास ने भारतीय विदेश मंत्रालय की 5 जनवरी के परामर्श को दोहराते हुए सभी भारतीय नागरिकों और PIO को सावधानी बरतने और विरोध-प्रदर्शन वाली जगहों से बचने को कहा है।

परामर्श सहायता नंबर जारी किए दूतावास ने ईरान में सभी भारतीय नागरिकों से अपनी यात्रा और आव्रजन दस्तावेज, जिसमें पासपोर्ट और पहचान-पत्र शामिल हैं, अपने पास रखने को कहा है। उसने किसी भी मदद के लिए वे दूतावास से संपर्क करने, तेहरान में दूतावास की वेबसाइट पर नजर रखने औऱ सोशल मीडिया हैंडल से जानकारी लेने को कहा है। सहायता के लिए मोबाइल नंबर: +98-91281-09115, +98-91281-09109, +98-91281-09102, +98-99321-79359 जारी किया गया है और ईमेल cons.tehran@mea.gov.in पर संपर्क करने को कहा है।

सहायता भारतीय नागरिक दूतावास पर पंजीकरण कराएं दूतावास ने ईरान में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों सलाह दी है कि जिन लोगों ने दूतावास लिंक पर रजिस्टर नहीं किया है, उनको SO (https://www.meaers.com/request/home) पर रजिस्टर करना होगा। यह लिंक दूतावास की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। दूतावास ने कहा कि अगर कोई भारतीय नागरिक ईरान में इंटरनेट की दिक्कतों की वजह से पंजीकरण नहीं कर पाता है, तो भारत में उनके परिवार ईरान में बैठे अपने सदस्यों के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।