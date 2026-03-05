क्या भारतीय बंदरगाह से ईरान पर मिसाइल दाग रही अमेरिकी सेना? विदेश मंत्रालय ने बताई सच्चाई

दावा

क्या है दावा

OAN में एक साक्षात्कार के दौरान पूर्व रक्षा सलाहकार डग मैकग्रेगर ने दावा किया कि अमेरिका भारतीय बंदरगारों से ईरान पर हमला कर रहे हैं। इस साक्षात्कार को काफी साझा किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने ऐसी पोस्ट का स्क्रीनशॉट साझा कर लिखा, 'फेक न्यूज़ अलर्ट! OAN पर यह दावा है कि अमेरिकी नौसेना भारतीय बंदरगाह का इस्तेमाल कर रही है, जो कि फर्जी और गलत है। हम आपको ऐसे बेबुनियाद और मनगढ़ंत कमेंट्स से सावधान करते हैं।'