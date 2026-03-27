भारत 2022 के बाद से पहली बार रूस से LNG खरीदने पर विचार कर रहा है

यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार रूस से LNG खरीदने की तैयारी में भारत

लेखन आबिद खान 05:48 pm Mar 27, 202605:48 pm

क्या है खबर?

भारत रूस से LNG खरीदने पर चर्चा कर रहा है। अगर बात आगे बढ़ती है, तो 2022 में शुरू हुए यूक्रेन युद्ध के बाद ये पहली बार होगा, जब भारत रूस से LNG खरीदेगा। यह कदम ऐसे समय उठाया जा रहा है, जब ईरान और अमेरिका-इजरायल युद्ध के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने से तेल और गैस की कीमतों में उछाल आया है। इस स्थिति में भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विकल्प तलाश रहा है।