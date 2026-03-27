यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार रूस से LNG खरीदने की तैयारी में भारत
क्या है खबर?
भारत रूस से LNG खरीदने पर चर्चा कर रहा है। अगर बात आगे बढ़ती है, तो 2022 में शुरू हुए यूक्रेन युद्ध के बाद ये पहली बार होगा, जब भारत रूस से LNG खरीदेगा। यह कदम ऐसे समय उठाया जा रहा है, जब ईरान और अमेरिका-इजरायल युद्ध के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने से तेल और गैस की कीमतों में उछाल आया है। इस स्थिति में भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विकल्प तलाश रहा है।
रिपोर्ट
रूस के उप ऊर्जा मंत्री और हरदीप पुरी के बीच हुई बैठक
समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने मामले से परिचित सूत्रों के हवाले से बताया है कि रूस के उप ऊर्जा मंत्री पावेल सोरोकिन और भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के बीच 19 मार्च को दिल्ली में बैठक हुई थी। इसमें मौखिक सहमति बनी कि दोनों देश LNG खरीद को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर भारत आगे बढ़ता है, तो बातचीत कुछ ही हफ्तों में पूरी हो सकती है।
कच्चे तेल
भारत-रूस में कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ाने पर भी सहमति
रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों देशों ने कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ाने पर भी सहमति जताई है। माना जा रहा है कि एक महीने के भीतर भारत के कुल कच्चे तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी कम से कम 40 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। यूक्रेन यु्द्ध शुरू होने के बाद भारत ने रूस से लगभग 4 लाख करोड़ रुपये का कच्चा तेल खरीदा है। हालांकि, अमेरिका के प्रतिबंधों के बाद इस खरीद में कमी आई है।
वजह
भारत ने क्यों उठाया कदम?
दरअसल, युद्ध के चलते ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया है। यहां से भारत के लगभग आधे कच्चे तेल और LNG की आपूर्ति होती है। इस व्यवधान के चलते देश में रसोई गैस की कमी हुई है और कुछ राज्यों में पेट्रोल पंप पर भी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। हालांकि, सरकार का कहना है कि गैस या पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है, लेकिन सरकार अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटी है।
अन्य विकल्प
भारत ने अमेरिका, अर्जेंटीना से भी बढ़ाई खरीदी
आंकड़े बताते हैं कि 2026 की पहली तिमाही में भारत ने अर्जेंटीना से लगभग 50,000 टन LPG खरीदी है। यह पूरे 2025 में खरीदी गई कुल LPG के दोगुने से भी ज्यादा है। 2024 से पहले कभी भी भारत ने अर्जेंटीना से LPG नहीं खरीदी थी। इसी तरह भारतीय तेल कंपनियों ने अमेरिका से 22 लाख टन LPG खरीदने के सौदे किए हैं। अमेरिका से पिछले 2 महीनों में ही LPG आयात 4.80 लाख टन तक पहुंच गया है।