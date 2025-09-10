भारत-नेपाल सीमा पर अलर्ट; चौकियां बंद की गईं, सैकड़ों वाहन और लोग फंसे

नेपाल में जारी हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद भारत ने सीमावर्ती राज्यों में निगरानी बढ़ा दी है। राज्य पुलिस के साथ ही सीमा सुरक्षा बल (BSF) और सशस्त्र सीमा बल (SSB) को अलर्ट पर रखा गया है। नेपाल से सीमा साझा करने वाले पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर सीमा बंद कर दी गई है।

उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में सभी सीमा चौकियां सील नेपाल की करीब 600 किलोमीटर लंबी सीमा उत्तर प्रदेश से लगी हुई है। यहां सभी चौकियों को सील कर दिया है, नागरिकों की आवाजाही बंद कर दी गई है और सुरक्षाबल रात भर गश्त कर रहे हैं। NDTV के मुताबिक, लखीमपुर खीरी की गौरीफंटा सीमा पर सुरक्षा बल नेपाली नागरिकों को भारत में प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। हालांकि, नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों को आने की अनुमति है। नेपाल ने भी इसी तरह का कदम उठाया है।

जिले उत्तर प्रदेश के 7 सीमावर्ती जिलों में अलर्ट नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। सीमा बंद होने से बहराइच में करीब 200 ट्रक फंस गए हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने नेपाल के सोनौली जाने वाली बसों की संख्या भी आधी कर दी है। बहराइच में तैनात SSB अधिकारी ने कहा, "सीमा पार तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए प्रोटोकॉल किए गए हैं। भारतीय फिलहाल नेपाल में प्रवेश नहीं कर सकते।"

पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल में कैसे हैं हालात? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के सीमावर्ती शहर पानीटंकी में भी कई ट्रक और पर्यटक फंस गए हैं। यहां के पुलिस अधीक्षक (SP) प्रवीण प्रकाश ने कहा, "एक पुलिस चौकी स्थापित की गई है और पुलिस बल तैनात किया गया है। हम अलर्ट पर हैं और स्थिति पर नजर रख रहे हैं।" दार्जिलिंग जिला पुलिस ने फंसे हुए भारतीयों के लिए 24 घंटे खुला रहने वाला नियंत्रण कक्ष शुरू किया है।

बिहार बिहार में भी अलर्ट नेपाल में प्रदर्शन के चलते बिहार के पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, सुपौल, पूर्वी चंपारण और किशनगंज में सीमा को सील किया गया है। यहां अधिकारी अलर्ट पर हैं। अररिया के पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार ने कहा, "सीमा पर आने-जाने वालों की कड़ी तलाशी ली जा रही है। SSB को अलर्ट कर दिया गया है। सीमा पर तैनात पुलिस और SSB के जवानों को किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सतर्क रहने का आदेश दिया गया है।"