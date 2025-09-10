उत्तराखंड के टिहरी में तीर्थयात्रियों से भरी बस पलटी (तस्वीर: एक्स/@Tusharsinghshah)

उत्तराखंड के टिहरी में चंबा-ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग पर तीर्थयात्रियों की बस पलटी, 2 की मौत

लेखन गजेंद्र 12:56 pm Sep 10, 202512:56 pm

क्या है खबर?

उत्तराखंड के टिहरी में बुधवार को तीर्थयात्रियों से भरी एक बस पलट गई। हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 12 से 14 लोग घायल हुए हैं। हादसा चंबा-ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग पर नागणी के नजदीक हुआ है। घटना के समय बस घनसाली के घुत्तू से देहरादून जा रही थी और अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। राहत और बचाव कार्य जारी है।