उत्तराखंड के टिहरी में चंबा-ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग पर तीर्थयात्रियों की बस पलटी, 2 की मौत

उत्तराखंड के टिहरी में तीर्थयात्रियों से भरी बस पलटी (तस्वीर: एक्स/@Tusharsinghshah)

लेखन गजेंद्र
Sep 10, 2025
12:56 pm
क्या है खबर?

उत्तराखंड के टिहरी में बुधवार को तीर्थयात्रियों से भरी एक बस पलट गई। हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 12 से 14 लोग घायल हुए हैं। हादसा चंबा-ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग पर नागणी के नजदीक हुआ है। घटना के समय बस घनसाली के घुत्तू से देहरादून जा रही थी और अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। राहत और बचाव कार्य जारी है।

हादसा

बस में सवार थे 20 यात्री, खाई में गिरने से बची बस

जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी बृजेश भट्ट ने बताया कि बस में करीब 20 यात्री सवार थे। सभी तीर्थ करके लौट रहे थे। उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी होते ही मौके पर एंबुलेंस भेज दी गई थी, जिससे सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। हादसे के कारणों की जानकारी अभी नहीं मिली है, लेकिन बताया जा रहा है कि रास्ता संकरा होने से वाहन को मोड़ते समय बस अनियंत्रित हुई थी। बस खाई में गिरने से बच गई।

ट्विटर पोस्ट

हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोग