अमेरिका में शटडाउन से वीजा सेवाएं प्रभावित, भारतीयों पर क्या होगा असर?

अमेरिका में शटडाउन लागू हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दूसरे दिन सरकार को फंड देने वाला वित्त विधेयक पारित नहीं करा पाए हैं। इसके बाद करीब 7 लाख सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया है, जिनमें से 3 लाख की नौकरी जाने का खतरा है। इससे कई सरकारी विभागों का कामकाज ठप हो गया है, जिनमें वीजा सेवाएं भी शामिल हैं। आइए जानते हैं इसका भारत पर क्या असर होगा।

वीजा वीजा सेवाओं को लेकर अमेरिका ने क्या कहा? आव्रजन वकील निकोल गुनारा ने कहा कि जब तक शटडाउन खत्म नहीं होता, तब तक H-1B वीजा पर रोक रहेगी। उन्होंने कहा, "H-1B वीजा प्रक्रिया विभिन्न चरणों से होकर गुजरती है, जिसकी शुरुआत श्रम विभाग (DOL) में LCA नामक श्रम शर्त आवेदन दाखिल करने से होती है। इसके बाद संबंधित कंपनी अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (USCIS) के पास H-1B याचिका दाखिल करती है। DOL को फंड की जरूरत होती है, इसलिए वह आव्रजन संबंधी काम रोक देगा।"

सेवाएं कौन-कौनसी सेवाएं होंगी प्रभावित? गुनारा ने बताया कि कोई भी व्यक्ति नया H-1B वीजा प्राप्त नहीं कर सकता, नियोक्ताओं का स्थानांतरण नहीं कर सकता और H-1B में अपना दर्जा नहीं बदल सकता। उन्होंने कहा, "जिनके पास प्रमाणित LCA नहीं है, उन्हें अपनी H-1B प्रक्रिया जारी रखने के लिए शटडाउन खत्म होने और कामकाज फिर से शुरू होने तक इंतजार करना होगा। जब तक कांग्रेस संघीय वित्त पोषण आवंटन पर सहमत नहीं हो जाती, तब तक H-1B वीजा आवेदनों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।"

असर भारतीयों पर क्या होगा असर? सिलिकॉन वैली स्थित आव्रजन वकील सोफी अल्कोर्न ने कहा, "प्रवासी भारतीयों पर सबसे बड़ा तात्कालिक प्रभाव श्रम विभाग का होगा। पहले से प्रक्रियाधीन आवेदनों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन नए आवेदकों पर ज्यादा असर होगा। प्रवासी भारतीयों पर जो H-1B और रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड आवेदकों का एक बड़ा हिस्सा हैं, श्रम विभाग पर असर से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे।" बता दें कि कुल H-1B वीजा के 71 प्रतिशत भारतीयों को मिलते हैं।

कर्मचारी शटडाउन के बाद 7 लाख कर्मचारी छुट्टी पर भेजे गए शटडाउन लागू होने के बाद अमेरिकी सरकार के पास फंडिंग खत्म हो गई है। इसके चलते कई गैरजरूरी कामकाज बंद कर दिए गए हैं और करीब 7 लाख सरकारी कर्मचारियों को छुट्‌टी पर भेजा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें से 3 लाख को नौकरी से निकाला जा सकता है। कृषि विभाग, श्रम विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, सुप्रीम कोर्ट, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान जैसे कई संस्थाओं और विभागों में कामकाज बंद हो गया है।