टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में इन बल्लेबाजों ने जड़े हैं सबसे ज्यादा छक्के, जानिए आंकड़े

टेस्ट क्रिकेट को भले ही धैर्य, तकनीक और लंबे समय तक क्रीज पर टिके रहने का खेल माना जाता हो, लेकिन कई बल्लेबाजों ने इस पारंपरिक प्रारूप में भी अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से अलग पहचान बनाई है। जहां अधिकतर खिलाड़ी रन जोड़ने के लिए चौकों पर निर्भर रहते हैं, वहीं कुछ दिग्गजों ने छक्कों की बारिश कर दर्शकों को रोमांचित किया है। ऐसे में आइए इस प्रारूप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों पर एक नजर डालते हैं।

#1 बेन स्टोक्स (136 छक्के) इस सूची में पहले स्थान पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी बेन स्टोक्स हैं। उन्होंने अब तक 115 टेस्ट मैच खेले हैं और इसकी 206 पारियों में 136 छक्के लगाए हैं। उनके बल्ले से 35.69 की औसत से 7,032 रन निकले हैं। स्टोक्स ने अपने टेस्ट करियर में 14 शतक और 35 अर्धशतक भी लगाए हैं। उनका सर्वश्रष्ठ स्कोर 258 रन रहा है। यह खिलाड़ी 9 बार अपने टेस्ट करियर में नाबाद भी रहा है।

#2 ब्रेडन मैकुलम (107 छक्के) इस सूची में दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज ब्रेडन मैकुलम हैं। उन्होंने 101 टेस्ट मैच खेले थे और इसकी 176 पारियों में 107 छक्के लगाए थे। उनके बल्ले से 38.64 की औसत से 6,453 रन निकले थे। मैकुलम ने अपने टेस्ट करियर में 12 शतक और 31 अर्धशतक जड़े थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 302 रन रहा था। यह खिलाड़ी 9 बार नाबाद भी रहा था।

#3 एडम गिलक्रिस्ट (100 छक्के) तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट हैं। उन्होंने 96 टेस्ट मैच खेले थे और इसकी 137 पारियों में 100 छक्के लगाने में सफल रहे थे। उन्होंने 47.60 की औसत से 5,570 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 17 शतक और 26 अर्धशतक निकले थे। इस खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 204* रन रहा था। गिलक्रिस्ट अपने टेस्ट करियर में 20 बार नाबाद रहे थे।