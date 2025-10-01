अमेरिकी सरकार में कामकाज बंद, सीनेट में नहीं पास हुआ वित्तीय बिल

अमेरिका में सरकारी कामकाज आज से लगभग ठप हो गया है। यहां मंगलवार रात तक सीनेट द्वारा वित्तीय बिल पास नहीं हो सका। संघीय सरकार के अधिकतर कार्यालयों परिचालन बंद करना पड़ रहा है, जिससे लाखों संघीय कर्मचारियों को वेतन अटकने के साथ आम लोगों के आवश्यक कार्य बाधित हो जाएंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी मंगलवार को संभावना जताई थी कि सरकार को कामकाज बंद करना पड़ सकता है।

संसद कांग्रेस में क्यों नहीं पास हो पाया बिल? कांग्रेस में मंगलवार रात को सरकार को तीखी बातचीत के बाद भी वित्तीय बिल पास करने के लिए डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच कोई समाधान नहीं निकला है। यह महीना वित्तीय वर्ष की समाप्ति का समय है, ऐसे में वित्तीय बिल पास कराने को लेकर रिपब्लिकन हावी थी। सीनेट रिपब्लिकन ने सदन द्वारा पारित अस्थायी वित्तपोषण पैच पर मुहर लगाने का प्रयास किया, लेकिन आवश्यक डेमोक्रेटिक वोट नहीं जुटा पाने के कारण इसे राष्ट्रपति ट्रंप की मंजूरी नहीं मिल सकी।

संकट क्यों हुआ शटडाउन? यह विवाद अमेरिकी कांग्रेस में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन सांसदों के बीच फंडिंग बिल पर सहमति न बनने के कारण है। व्हाइट हाउस के ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट (OMB) ने मेमो जारी कर एजेंसियों को कहा है कि वह उन कार्यक्रमों की पहचान करे, जिनकी धनराशि 30 सितंबर तक समाप्त हो जाएगी। धन का वैकल्पिक स्त्रोत न होने से उन कार्यक्रमों के कर्मचारियों की नौकरियां खत्म होंगी।। हालांकि, OMB ने उम्मीद जताई थी कि कांग्रेस में डेमोक्रेट शटडाउन नहीं करेंगे।

कारण आखिर क्यों नहीं पास किया जा रहा बिल? वित्तीय बिल को पास न करने के दोनों दलों (डेमोक्रेट और रिपब्लिकन) की अलग-अलग प्राथमिकताएं हैं। डेमोक्रेटिक सांसद लोगों के स्वास्थ्य बीमा लागत कम करने के लिए किफायती देखभाल अधिनियम सब्सिडी को जारी रखने, वन बिग ब्यूटीफुल अधिनियम के तहत लागू मेडिकेड कटौती को वापस लेने और सार्वजनिक मीडिया के लिए वित्त पोषण की बहाली की मांग कर रहे हैं। हालांकि, व्हाइट हाउस और रिपब्लिकन सांसदों ने इन मांगों को सरकार संचालन के लिए गैरजरूरी बताते हुए खारिज कर दिया।

असर क्या पड़ेगा असर? वित्तपोषण समझौता के बिना लाखों संघीय कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया जाएगा या उन्हें बिना वेतन के काम करना पड़ेगा। सामाजिक सुरक्षा भुगतान, सैन्य अभियान, आव्रजन प्रवर्तन और हवाई यातायात नियंत्रण जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं जारी रहेंगी, लेकिन कर्मचारियों की संख्या कम होने से सेवाएं बाधित होंगी। राष्ट्रीय उद्यान, स्मिथसोनियन संग्रहालय और अन्य सार्वजनिक स्थल पूरी तरह से बंद हो सकते हैं। खाद्य सुरक्षा निरीक्षण और आव्रजन सुनवाई स्थगित की जा सकती है, जिससे लंबित मामले बढ़ सकते हैं।