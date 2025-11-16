ओमान हवाई अड्डों पर वाई-फाई 7 देने वाला पहला देश बना, जानिए कितनी है स्पीड
क्या है खबर?
ओमान अपने हवाई अड्डों पर वाई-फाई 7 तकनीक लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यह तकनीकी उन्नयन यात्रियों के लिए तेज, अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी का दावा करता है। चीनी तकनीकी दिग्गज हुआवे के सहयोग से शुरू की गई यह सेवा देश के विजन 2040 योजना का हिस्सा है। यह विमानन में उन्नत तकनीक और नवाचार के माध्यम से हवाई अड्डे के संचालन को आधुनिक बनाने के लिए देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
क्षमता
क्या है वाई-फाई 7 की खासियत?
वाई-फाई 7 (802.11be) प्रदर्शन में एक बड़ी छलांग लगाता है। सैद्धांतिक रूप से 46Gbps तक की गति प्राप्त करता है और वाई-फाई 6 से लगभग 5 गुना तेज है। यह गति चैनल की चौड़ाई को दोगुना करके 320MHz और 4K QAM डाटा एन्कोडिंग का उपयोग करके प्राप्त की जाती है। एक प्रमुख नवाचार मल्टी-लिंक ऑपरेशन (MLO) है, जो लैग-फ्री कनेक्शन के लिए डिवाइस को एक साथ कई आवृत्ति बैंड का उपयोग करने की अनुमति देकर देरी को कम करता है।
उद्देश्य
भविष्य के लिए तैयार रहने की योजना
वाई-फाई 7 पेश करना ओमान एयरपोर्ट्स की सेवाओं के आधुनिकीकरण और यात्री यात्रा को बेहतर बनाने की रणनीति में एक बड़ा कदम है। इस सरकारी कंपनी को एक तेज और अधिक सुरक्षित डिजिटल बुनियादी ढांचे के साथ परिचालन दक्षता में सुधार की उम्मीद है। इसका उद्देश्य यात्रियों को चेक-इन से लेकर बोर्डिंग तक एक सहज यात्रा अनुभव प्रदान करना और अपने हवाई अड्डों को भविष्य में बढ़ते यात्री यातायात और नई डिजिटल सेवाओं के लिए तैयार करना है।