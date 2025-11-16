ओमान ने हवाई अड्डों पर वाई-फाई 7 की सेवा शुरू की है

ओमान हवाई अड्डों पर वाई-फाई 7 देने वाला पहला देश बना, जानिए कितनी है स्पीड

क्या है खबर?

ओमान अपने हवाई अड्डों पर वाई-फाई 7 तकनीक लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यह तकनीकी उन्नयन यात्रियों के लिए तेज, अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी का दावा करता है। चीनी तकनीकी दिग्गज हुआवे के सहयोग से शुरू की गई यह सेवा देश के विजन 2040 योजना का हिस्सा है। यह विमानन में उन्नत तकनीक और नवाचार के माध्यम से हवाई अड्डे के संचालन को आधुनिक बनाने के लिए देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।