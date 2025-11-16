'दे दे प्यार दे 2' देख ली? अब ये कॉमेडी फिल्में करेंगी हंसते-हंसते लोटपोट

दर्शकों के लिए कई मजेदार फिल्में तैयार हैं। जहां एक तरफ 'किंग' जैसी एक्शन फिल्में रोमांच का डोज देंगी, वहीं कई कॉमेडी फिल्में सिनेमाघरों में हंसी का तड़का लगाने आ रही हैं। अजय देवगन, आर माधवन और रकुल प्रीत सिंह की 'दे दे प्यार दे 2' दर्शकों को खूब हंसा रही है और हंसी का ये सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है। अगर आप कॉमेडी फिल्मों के शौकीन हैं तो ये खबर आपके चेहरे पर यकीनन मुस्कान ला देगी।

#2 'वेलकम टू द जंगल' 'वेलकम' सीरीज की तीसरी किश्त 'वेलकम टू द जंगल' आने वाली है, जिसे भारत की सबसे बड़ी कॉमेडी फिल्म बताया जा रहा है। 'वेलकम 3' में अक्षय कुमार, अरशद वारसी, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, परेश रावल, जॉनी लीवर और राजपाल यादव जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग दिसंबर 2023 में शुरू हो गई थी। अहमद खान के निर्देशन में बनी ये फिल्म इस साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में पर्दे पर आ सकती है।

#3 'गोलमाल 5' अजय देवगन और रोहित शेट्टी की लोकप्रिय 'गोलमाल' फ्रेंचाइजी की अब तक कुल 4 चार फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। ये चारों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं और समीक्षकों से भी फिल्मों को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। प्रशंसक लंबे वक्त से 'गोलमाल 5' का इंतजार कर रहे हैं। खुद राेहित बता चुके हैं कि वो इस फिल्म पर काम कर रहे हैं। 'गोलमाल' फ्रेंचाइजी की शुरुआत साल 2006 में आई 'गोलमाल: फन अनलिमिटेड' से हुई थी।