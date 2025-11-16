'दे दे प्यार दे 2' देख ली? अब ये कॉमेडी फिल्में करेंगी हंसते-हंसते लोटपोट
क्या है खबर?
दर्शकों के लिए कई मजेदार फिल्में तैयार हैं। जहां एक तरफ 'किंग' जैसी एक्शन फिल्में रोमांच का डोज देंगी, वहीं कई कॉमेडी फिल्में सिनेमाघरों में हंसी का तड़का लगाने आ रही हैं। अजय देवगन, आर माधवन और रकुल प्रीत सिंह की 'दे दे प्यार दे 2' दर्शकों को खूब हंसा रही है और हंसी का ये सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है। अगर आप कॉमेडी फिल्मों के शौकीन हैं तो ये खबर आपके चेहरे पर यकीनन मुस्कान ला देगी।
#1
'किस किस को प्यार करूं 2'
कपिल शर्मा अब अपनी फिल्म 'किस किस को प्यार करूं 2' से दर्शकों को हंसा-हंसाकर पेट में दर्द करने वाले हैं। उनकी कॉमेडी फिल्म 'किस किसको प्यार करूं' का सीक्वल 'किस किसको प्यार करूं 2' हंसी का डबल डोज लेकर सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इसमें कपिल की कॉमिक टाइमिंग और मजेदार किरदार देखने लायक होगा। फिल्म 12 दिसंबर को रिलीज हो रही है। पिछले दिनों फिल्म का गाना 'फुर्र' रिलीज हुआ था, जिसमें हनी सिंह नजर आए थे।
#2
'वेलकम टू द जंगल'
'वेलकम' सीरीज की तीसरी किश्त 'वेलकम टू द जंगल' आने वाली है, जिसे भारत की सबसे बड़ी कॉमेडी फिल्म बताया जा रहा है। 'वेलकम 3' में अक्षय कुमार, अरशद वारसी, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, परेश रावल, जॉनी लीवर और राजपाल यादव जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग दिसंबर 2023 में शुरू हो गई थी। अहमद खान के निर्देशन में बनी ये फिल्म इस साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में पर्दे पर आ सकती है।
#3
'गोलमाल 5'
अजय देवगन और रोहित शेट्टी की लोकप्रिय 'गोलमाल' फ्रेंचाइजी की अब तक कुल 4 चार फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। ये चारों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं और समीक्षकों से भी फिल्मों को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। प्रशंसक लंबे वक्त से 'गोलमाल 5' का इंतजार कर रहे हैं। खुद राेहित बता चुके हैं कि वो इस फिल्म पर काम कर रहे हैं। 'गोलमाल' फ्रेंचाइजी की शुरुआत साल 2006 में आई 'गोलमाल: फन अनलिमिटेड' से हुई थी।
#4 और #5
'धमाल 4' और 'मस्ती 4'
'धमाल' की चौथी कड़ी 'धमाल 4' अपने हंसी से भरपूर किरदारों और मजेदार कहानी के साथ दर्शकों को ठहाके लगाने पर मजबूर कर देगी। अजय देवगन फिर दर्शकों का दिल और दिमाग लूटने आ रहे हैं। फिल्म अगले साल ईद पर सिनेमाघरों का रुख करेगी। दूसरी ओर रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी की तिकड़ी फिल्मी पर्दे पर धमाल मचाने को तैयार है। 'मस्ती', 'ग्रैंड मस्ती' और 'ग्रेट ग्रैंड मस्ती' के बाद अब 'मस्ती 4' चर्चा में है।