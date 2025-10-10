हरियाणा IPS आत्महत्या मामले की SIT करेगी जांच, DGP समेत 15 अधिकारियों पर FIR; जानें घटनाक्रम

हरियाणा के वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में 15 अधिकारियों पर FIR दर्ज की गई है। इनमें हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, DGP शत्रुजीत कपूर और रोहतक के SP नरेंद्र बिजारणिया समेत अन्य आला अधिकारियों के नाम शामिल हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने जांच के लिए 6 सदस्यीय SIT का भी गठन किया है। मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है।

FIR किन-किन अधिकारियों पर हुई FIR? चंडीगढ़ पुलिस ने मुख्य सचिव रस्तोगी, DGP कपूर, पूर्व मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद, पूर्व ACS राजीव अरोड़ा, पूर्व DGP मनोज यादव और पीके अग्रवाल, ADGP संदीप खिरवार और अमिताभ ढिल्लो, ADGP (कानून एवं व्यवस्था) संजय कुमार, प्रधान सचिव कला रामचंद्रन, करनाल रेंज ADGP माटा रवि किरण, पंचकूला कमिश्वर सिबास कविराज, अंबाला IG पंकज नैन, मधुबन IG कुलविंदर सिंह और रोहतक SP नरेंद्र बिजारणिया के नाम शामिल हैं। इन सभी के नाम पूरन के सुसाइड नोट में भी थे।

कार्रवाई DGP को जबरन छुट्टी पर भेज सकती है सरकार कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार DGP कपूर को पद से हटाने की तैयारी कर रही है। उन्हें जबरन छुट्टी पर भेजे जाने की भी खबरे हैं। उनकी जगह ADGP आलोक मित्तल को नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। रोहतक SP बिजारणिया को भी हटाने के लिए सरकार कार्रवाई की तैयारी कर रही है। इस संबंध में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई बैठकें की हैं।

पोस्टमार्टम 4 दिन बाद भी पोस्टमॉर्टम को राजी नहीं परिवार पूरन का परिवार चौथे दिन भी पोस्टमॉर्टम करवाने के लिए राजी नहीं हुआ है। परिवार का कहना है कि जब तक DGP को पद से नहीं हटाया जाता और रोहतक SP को गिरफ्तार नहीं किया जाता, वे शव का पोस्टमॉर्टम नहीं करवाएंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने 2 बार अमनीत को पोस्टमॉर्टम और अंतिम संस्कार के लिए राजी करने की कोशिश की, लेकिन वे अपनी मांगों पर अड़ी हुई हैं।

राजनीति राहुल गांधी बोले- दलित, आदिवासी, पिछड़े और मुस्लिम न्याय की उम्मीद खोते रहे मामले पर राहुल गांधी ने कहा, 'पूरन कुमार जी की आत्महत्या उस गहराते सामाजिक जहर का प्रतीक है, जो जाति के नाम पर इंसानियत को कुचल रहा है। जब एक IPS अधिकारी को उसकी जाति के कारण अपमान और अत्याचार सहने पड़ें तो सोचिए, आम दलित नागरिक किन हालात में जी रहा होगा।' प्रियंका गांधी ने लिखा, 'देश भर में दलितों के खिलाफ जिस तरह अन्याय,अत्याचार और हिंसा का सिलसिला चल रहा है, वह भयावह है।'