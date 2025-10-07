हरियाणा के वरिष्ठ IPS अधिकारी वाई एस पूरन ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या

हरियाणा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और वर्तमान में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) पद पर तैनात वाई एस पूरन ने मंगलवार को खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पूरन की पत्नी अमनीत पी कुमार भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी है। वह वर्तमान में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ जापान गए अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं। पुलिस ने पूरन का शव चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित उनके निजी आवास (बंगला नंबर 116) से बरामद किया है।

घअना कैसे हुई यह चौंकाने वाली घटना? पुलिस ने बताया कि ADGP पूरन रोहतक के सुनारिया स्थित पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज में तैनात थे। मंगलवार दोपहर को उनका शव चंडीगढ़ के सेक्टर 11 के मकान में पाया गया। सूचना मिलते ही चंडीगढ़ पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ IPS पूरन के घर पहुंची और उन्हें सेक्टर 16 के अस्पताल में पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने घर में खुद को गोली मारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सूचना बेटी ने दी पुलिस को सूचना रिपोर्ट के अनुसार, दोपहर में उनकी बेटी को घर के बेसमेंट से गोली चलने की आवाज सुनाई दी थी। उन्होंने वहां जाकर देखा तो पूरन खून से लथपथ हालत में फर्श पर पड़े थे। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पूरन को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। ऐसे में वह आवश्यक साक्ष्य जुटाने के साथ आत्महत्या के मूल कारणों की जांच कर रही है।

परिचय कौन थे IPS पूरन? IPS पूरन हरियाणा के 2001 बैच के IPS अधिकारी थे। उनकी रैंक ADGP की थी, लेकिन उन्हें पुलिस महानिरीक्षक (IG) का पद मिला हुआ था। उन्होंने पिछले साल 'एक अधिकारी, एक घर' नीति के तहत शिकायत देकर प्रदेश के कई अधिकारियों के खिलाफ एक से ज्यादा सरकारी आवास आवंटित कराने का आरोप लगाया था। उन्होंने पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) और अपर मुख्य सचिव पर भी जातीय भेदभाव करने का आरोप लगाया था। इससे वह चर्चा में आए थे।