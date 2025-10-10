कफ सिरप से हुई मौतों की CBI जांच नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की

जनहित याचिका अधिवक्ता विशाल तिवारी ने दायर की थी, जिसमें उन्होंने जांच के अलावा दवा उत्पादों की बिक्री और गुणवत्ता पर सख्त निगरानी रखने का निर्देश देने का आग्रह किया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई, न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने पहले याचिका पर नोटिस जारी करने का मन बनाया था, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के आपत्ति जताने वाली दलीलें सुनने के बाद इसे खारिज कर दिया।

आपत्ति

सॉलिसिटर जनरल ने क्या की आपत्ति?

सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कोर्ट में तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने बिना किसी ठोस आधार सिर्फ मीडिया रिपोर्टों पर मामला दायर किया है। मेहता ने अटकलों वाले मुकदमों पर न्यायिक संयम बरतने का आग्रह कर कहा कि याचिकाकर्ता अखबार पढ़कर अदालत पहुंच जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि तमिलनाडु-मध्य प्रदेश ने इस मामले पर गंभीरता से काम किया है, जिसे कम नहीं आंक सकते। याचिकाकर्ता ने 8-10 जनहित याचिकाएं दायर की है, ये सुनकर पीठ ने याचिका खारिज कर दी।