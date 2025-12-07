गोवा आगजनी: क्लब मालिकों के खिलाफ FIR, सरपंच को हिरासत में लिया गया 

LOADING...
गोवा क्लब आगजनी मामले में FIR दर्ज की गई है

लेखन आबिद खान
Dec 07, 2025
05:44 pm
क्या है खबर?

गोवा के अरपोरा इलाके में एक क्लब में आग लगने के बाद लगातार कार्रवाई का दौर जारी है। पुलिस ने क्लब के मालिकों और इवेंट के आयोजकों के खिलाफ FIR दर्ज की है। वहीं, अरपोरा गांव के सरपंच को भी हिरासत में लिया गया है। हालांकि, सरपंच ने पहले कहा था कि क्लब अवैध था और पंचायत ने उसे तोड़ने का नोटिस दिया था। बता दें इस हादसे में 25 लोग मारे गए थे।

FIR

क्लब के दोनों मालिकों पर FIR, मैनेजर भी गिरफ्तार

पुलिस ने क्लब के मालिक गौरव लुथरा और सौरभ लुथरा के खिलाफ FIR दर्ज की है। वहीं, गांव के सरपंच रोशन रेडकर को भी हिरासत में लिया गया है। बता दें कि क्लब के मैनेजर को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इससे पहले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए थे और अधिकारियों से सुरक्षा नियमों में किसी भी तरह की कमी का पता लगाने को कहा था।

हादसा

हादसे में 25 की मौत, वजह स्पष्ट नहीं

अरपोरा में स्थित बर्च बाय रोमियो लेन क्लब में शनिवार-रविवार की रात आग लग गई थी। बताया जा रहा है कि सिलेंडर में धमाके के चलते ये हादसा हुआ। इस हादसे में 4 पर्यटकों समेत क्लब में काम करने वाले अन्य 25 लोग मारे गए और 6 घायल हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि क्लब ने अवैध निर्माण किया था, आने-जाने का रास्ता तंग था और सुरक्षा मानकों की अनदेखी की थी।

