गोवा आगजनी: क्लब मालिकों के खिलाफ FIR, सरपंच को हिरासत में लिया गया

लेखन आबिद खान 05:44 pm Dec 07, 202505:44 pm

क्या है खबर?

गोवा के अरपोरा इलाके में एक क्लब में आग लगने के बाद लगातार कार्रवाई का दौर जारी है। पुलिस ने क्लब के मालिकों और इवेंट के आयोजकों के खिलाफ FIR दर्ज की है। वहीं, अरपोरा गांव के सरपंच को भी हिरासत में लिया गया है। हालांकि, सरपंच ने पहले कहा था कि क्लब अवैध था और पंचायत ने उसे तोड़ने का नोटिस दिया था। बता दें इस हादसे में 25 लोग मारे गए थे।