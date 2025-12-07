गोवा के नाइट क्लब में लगी भीषण आग, पर्यटकों समेत 25 की मौत
क्या है खबर?
गोवा के अरपोरा इलाके में शनिवार देर रात एक नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हैं। मृतकों में 4 पर्यटक और 14 क्लब के कर्मचारी शामिल हैं। 7 लोगों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि सिलेंडर में धमाका होने के बाद क्लब में आग लग गई। धमाका इतना जोरदार था कि कुछ ही मिनटों में आग पूरे क्लब में फैल गई।ब
पुलिस
पुलिस बोली- जांच कर कार्रवाई करेंगे
गोवा के DGP आलोक कुमार ने कहा, "अरपोरा के एक रेस्टोरेंट-कम-क्लब में एक बुरी घटना हुई। रात 12.04 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को आग लगने की सूचना मिली। पुलिस, फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस को मौके पर भेजा गया। आग पर अब काबू पा लिया गया है और सभी लाशें निकाल ली गई हैं। कुल 23 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस इस घटना के कारणों की जांच करेगी और हम नतीजों के आधार पर कार्रवाई करेंगे।"
वजह
कैसे लगी आग?
प्रारंभिक जांच में पता चला है कि सिलेंडर फटने से आग लगी है। किचन में आग लगी थी, जिसका धुंआ बेसमेंट में भर गया था। रिपोर्ट के मुताबिक, आग लगने के बाद लोग बाहर भागने के बजाय बेसमेंट की ओर भागे, जहां पहले से धुंआ था। इस कारण 20 लोगों की मौत दम घुटने से हो गई। पुलिस सिलेंडर फटने के अलावा आतिशबाजी या केमिकल की वजह से आग लगने की भी जांच कर रही है।
बयान
प्रधानमंत्री ने जताया शोक
घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने लिखा, 'गोवा के अरपोरा में आग लगने की घटना बहुत दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी से स्थिति के बारे में बात की। राज्य सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव मदद दे रही है।'
मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री बोले- दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी
मुख्यमंत्री सावंत ने लिखा, 'आज हम सभी के लिए बहुत दुख का दिन है। अरपोरा में आग लगने की घटना में 23 लोगों की जान चली गई है। मैं बहुत दुखी हूं और इस अकल्पनीय नुकसान की घड़ी में सभी दुखी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। मैंने घटनास्थल का दौरा किया और इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जो भी इसके लिए जिम्मेदार पाए जाएंगे, उन पर कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।'
जांच
सभी क्लबों की होगी सुरक्षा जांच
घटना के बाद सभी क्लबों का फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। स्थानीय विधायक माइकल लोबो ने कहा कि राज्य के सभी क्लबों का सेफ्टी ऑडिट करवाना जरूरी है। उन्होंने कहा, "पर्यटक गोवा को हमेशा एक सुरक्षित जगह मानते हैं, लेकिन ये घटना बहुत चिंताजनक है। आगे ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। पर्यटक और इन क्लबों में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा सबसे अहम है। जो क्लब सही फायर सेफ्टी परमिशन नहीं दिखा पाएंगे, उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे।"