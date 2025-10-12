ममता बनर्जी बोलीं- रात में कॉलेज से लड़कियों को बाहर नहीं जाने देना चाहिए

बयान

ममता ने कहा- कॉलेज को छात्राओं का ध्यान रखना चाहिए

ममता ने कहा, "लड़की एक निजी कॉलेज में पढ़ रही थी। वह रात में कैसे बाहर आ गई? जहां तक मुझे पता है, घटना जंगल में हुई थी। मैं इस घटना को देखकर स्तब्ध हूं, लेकिन निजी मेडिकल कॉलेजों को भी अपने छात्रों, खासकर लड़कियों का ध्यान रखना चाहिए। लड़कियों को रात में कॉलेज से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। उन्हें अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित करनी होगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी होगा उसे कड़ी सजा मिलेगी।"