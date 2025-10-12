पश्चिम बंगाल: छात्रा से सामूहिक बलात्कार मामले में 3 गिरफ्तार, पीड़िता का दोस्त भी हिरासत में
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा से सामूहिक बलात्कार के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। वहीं, पीड़िता के दोस्त को भी हिरासत में लिया गया है। छात्रा इसी दोस्त के साथ खाना खाने के लिए बाहर गई थी, तभी कुछ युवकों ने उसे रोक लिया और कॉलेज के सामने के जंगलों में ले जाकर बलात्कार किया था।
घटना
दोस्त के साथ डिनर पर गई थी छात्रा
घटना 10 अक्टूबर की रात दुर्गापुर के शोभापुर इलाके की है। यहां एक निजी कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रही एक छात्रा से सामूहिक बलात्कार हुआ था। पीड़िता अपने दोस्त के साथ खाना खाने गई थी। तभी लौटते वक्त कुछ युवकों ने उसे रोका फिर जंगल में ले गए और बलात्कार किया। इस दौरान पीड़िता का दोस्त भाग गया और पुलिस को सूचना दी। पीड़िता मूल रूप से ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली है।
ओडिशा
ओडिशा के मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार से की ये अपील
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा, "मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को पश्चिम बंगाल सरकार से संपर्क करने और आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। ओडिशा सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।" वहीं, भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार पर हमला बोला और राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में लगातार विफल रहने का आरोप लगाया।