पश्चिम बंगाल: छात्रा से सामूहिक बलात्कार मामले में 3 गिरफ्तार, पीड़िता का दोस्त भी हिरासत में

घटना

दोस्त के साथ डिनर पर गई थी छात्रा

घटना 10 अक्टूबर की रात दुर्गापुर के शोभापुर इलाके की है। यहां एक निजी कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रही एक छात्रा से सामूहिक बलात्कार हुआ था। पीड़िता अपने दोस्त के साथ खाना खाने गई थी। तभी लौटते वक्त कुछ युवकों ने उसे रोका फिर जंगल में ले गए और बलात्कार किया। इस दौरान पीड़िता का दोस्त भाग गया और पुलिस को सूचना दी। पीड़िता मूल रूप से ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली है।