अफगानिस्तानी विदेश मंत्री मुत्तकी दिल्ली में एक और प्रेस वार्ता करेंगे, महिला पत्रकारों को भी न्योता
क्या है खबर?
भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने आज दिल्ली में एक और प्रेस वार्ता बुलाई है। इसमें महिला पत्रकारों को भी आमंत्रित किया गया है। बता दें कि इससे पहले कि वार्ता में महिला पत्रकारों को प्रवेश न देने पर खूब विवाद हुआ था। उन पर लैंगिक भेदभाव और तालिबानी सोच को बढ़ावा देने जैसे कई आरोप लगे थे। विवाद के बाद उन्होंने नई प्रेस वार्ता बुलाई है।
विवाद
वार्ता में महिलाओं को प्रवेश न देने पर हुआ था खूब विवाद
वार्ता में महिला पत्रकारों को प्रवेश नहीं देने की एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और इंडियन वूमेन प्रेस कॉर्प्स (IWPC) समेत तमाम संगठनों ने आलोचना की थी। एडिटर्स गिल्ड ने कहा था, "राजनयिक परिसर वियना कन्वेंशन के तहत सुरक्षा का दावा कर सकते हैं, लेकिन यह भारतीय धरती पर प्रेस की पहुंच में स्पष्ट लैंगिक भेदभाव को उचित नहीं ठहरा सकता।" कई महिला पत्रकारों ने भी मुत्तकी के इस कदम की आलोचना की थी।
आगरा
मुत्तकी का आगरा दौरा रद्द
मुत्तकी का आज ताजमहल देखने के लिए आगरा जाने का दौरा प्रस्तावित था। हालांकि, अचानक ये दौरा रद्द हो गया है। DCP सिटी सोनम कुमार ने पुष्टि की कि मौलवी मुत्ताकी के आगमन का निर्धारित कार्यक्रम अब नहीं होगा और फिलहाल उनके नए दौरे या कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इस कदम को अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बढ़ते तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। अफगानिस्तान ने आज रात पाकिस्तानी चौकियों पर हमला किया है।