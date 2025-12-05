इंडिगो की अव्यवस्था की होगी उच्च स्तरीय जांच, केंद्र सरकार ने आदेश दिया
क्या है खबर?
इंडिगो की बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द होने के बाद फैली अफरा-तफरी के बीच केंद्र सरकार ने इस व्यवधान की उच्च स्तरीय जांच कराने के आदेश दिए हैं। यह फैसला नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से लिया गया है। उसने विभागीय अधिकारियों की टीम को जल्द से जल्द रिपोर्ट देने को कहा है। बता दें कि इंडिगो ने नवंबर में 1,200 से अधिक उड़ानें और दिसंबर में पिछले 3 दिन में 1,700 से अधिक उड़ानें रद्द की हैं।
नजर
मंत्रालय हालात पर नजर रखे है
हवाई अड्डों पर अस्त-व्यस्त हालात के बीच मंत्रालय ने बताया कि स्थिति पर सक्रिय रूप से नज़र रखी जा रही है और उड़ान संचालन को स्थिर करने के लिए कदम उठा रहा है। मंत्रालय ने बताया कि त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक 24 घंटे सातों दिन के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जो यात्रियों की देखभाल, सुरक्षा और सुविधा के लिए है। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने भी नियंत्रण कक्ष का दौरा किया है।
राहत
इंडिगो ने पूरा पैसा वापस देने की घोषणा की
मंत्रालय द्वारा मामला संज्ञान में लिये जाने के बाद इंडिगो ने सभी प्रभावित यात्रियों से माफी मांगी और पूरे पैसे वापस करने की घोषणा की है। उसने एक्स पर कहा कि प्रभावित यात्रियों को सभी भुगतान लोगों को ओरिजनल भुगतान मोड में मिलेंगे। एयरलाइंस ने कहा कि वह 5 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच टिकट रद्दीकरण और बुकिंग रीशेड्यूल पर पूरी छूट देगा। उसने हवाई अड्डों पर भोजन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाउंज का इंतजाम किया है।