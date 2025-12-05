इंडिगो की अव्यवस्था की होगी उच्च स्तरीय जांच, केंद्र सरकार ने आदेश दिया

नजर

मंत्रालय हालात पर नजर रखे है

हवाई अड्डों पर अस्त-व्यस्त हालात के बीच मंत्रालय ने बताया कि स्थिति पर सक्रिय रूप से नज़र रखी जा रही है और उड़ान संचालन को स्थिर करने के लिए कदम उठा रहा है। मंत्रालय ने बताया कि त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक 24 घंटे सातों दिन के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जो यात्रियों की देखभाल, सुरक्षा और सुविधा के लिए है। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने भी नियंत्रण कक्ष का दौरा किया है।