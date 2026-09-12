जेल में बंद प्रज्वल रेवन्ना के मोबाइल से अश्लील वीडियो मिले हैं

जेल में बंद पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के मोबाइल में मिले कई अश्लील वीडियो

लेखन आबिद खान 02:22 pm Sep 12, 202602:22 pm

क्या है खबर?

जनता दल (सेकुलर) के पूर्व सांसद और बलात्कार के आरोप में जेल में प्रज्वल रेवन्ना के मोबाइल से कई अश्लील वीडियो मिले हैं। ये मोबाइल पिछले महीने क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने रेवन्ना की सेल से बरामद किया था। इसके अलावा एक चार्जर, एक पेन ड्राइव और एक नोटबुक भी जब्त की गई थी। अब फोन और पेन ड्राइव को फोरेंसिक जांच में दर्जनों अश्लील वीडियो और पेन ड्राइव में वेब सीरीज होने का खुलासा हुआ है।