'हैवान' का पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल

'हनुमान अंश' की आंधी में उड़ी 'हैवान', अक्षय-सैफ की वापसी भी नहीं आई काम

लेखन नेहा शर्मा 10:50 am Sep 12, 202610:50 am

क्या है खबर?

बॉक्स ऑफिस पर इस समय 'हनुमान अंश' की जबरदस्त आंधी चल रही है, जिसके आगे बड़ी स्टारकास्ट वाली फिल्में भी घुटने टेकती नजर आ रही हैं। अक्षय कुमार और सैफ अली खान की नई रिलीज 'हैवान' सिनेमाघरों में दस्तक तो दे चुकी है, लेकिन 'हनुमान अंश' के धमाकेदार जलवे के सामने वो पस्त हो गई है। फिल्म सिनेमाघरों में दर्शकों को नहीं खींच पाई। सैफ और अक्षय की जोड़ी की वापसी वाली इस फिल्म की कमाई बेहद निराशाजनक रही।