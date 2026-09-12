'हनुमान अंश' की आंधी में उड़ी 'हैवान', अक्षय-सैफ की वापसी भी नहीं आई काम
क्या है खबर?
बॉक्स ऑफिस पर इस समय 'हनुमान अंश' की जबरदस्त आंधी चल रही है, जिसके आगे बड़ी स्टारकास्ट वाली फिल्में भी घुटने टेकती नजर आ रही हैं। अक्षय कुमार और सैफ अली खान की नई रिलीज 'हैवान' सिनेमाघरों में दस्तक तो दे चुकी है, लेकिन 'हनुमान अंश' के धमाकेदार जलवे के सामने वो पस्त हो गई है। फिल्म सिनेमाघरों में दर्शकों को नहीं खींच पाई। सैफ और अक्षय की जोड़ी की वापसी वाली इस फिल्म की कमाई बेहद निराशाजनक रही।
हैवान
7,224 शोज के बावजूद पहले दिन महज 3 करोड़ पर सिमटी 'हैवान'
बॉक्स ऑफिस पर 'हनुमान अंश' की मजबूत पकड़ बरकरार है। इस आंधी के बीच नई रिलीज हुई फिल्मों का हाल बेहाल नजर आ रहा है।
सैकनिल्क के मुताबिक, 'हैवान' ने पहले दिन महज 3 करोड़ रुपये के साथ बेहद धीमी शुरुआत की है। बड़े सितारों की मौजूदगी और दर्शकों में भारी उत्साह के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन इसकी हालत काफी पस्त रही।
देशभर में 7,224 शोज मिलने के बावजूद 'हैवान' बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा सकी।
हनुमान अंश
बॉक्स ऑफिस पर 'हनुमान अंश' की बादशाहत
उधर, अपनी रिलीज के 36वें दिन भी 'हनुमान अंश' ने देश में जबरदस्त 5,743 शोज के साथ 10.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया।
इसी के साथ भारत में अब इसकी कमाई 173.63 करोड़ तक पहुंच गई है। ये फिल्म लेखक और निर्देशक डॉ. विशाल चतुर्वेदी की किताब पर आधारित है, जो नीम करोली बाबा के जीवन को दर्शाती है। इसमें शोभिनव सत्या मुख्य भूमिका में हैं।
ये फिल्म हफ्ते दर हफ्ते नए रिकॉर्ड बना रही है।
मिर्जापुर
'मिर्जापुर द मूवी' की कमाई 157 करोड़ पार
दूसरी तरफ पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु अभिनीत फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' का बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन जारी है।
फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 148.45 करोड़ का दमदार कारोबार किया।
दूसरे शुक्रवार (8वें दिन) फिल्म की कमाई में थोड़ी मंदी देखी गई, फिर भी सैकनिल्क के मुताबिक इसने 9 करोड़ रुपये बटोरे। इसके साथ ही भारत में फिल्म की 8 दिन की कुल कमाई अब 157.45 करोड़ तक पहुंच गई है।