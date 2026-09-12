चाइना सदर्न एयरलाइंस ग्वांगझू और नई दिल्ली के बीच 21 सितंबर से सीधी उड़ानें शुरू करेगी

चीन के ग्वांगझू और नई दिल्ली के बीच फिर से शुरू होंगी सीधी उड़ानें

लेखन आबिद खान 10:47 am Sep 12, 202610:47 am

क्या है खबर?

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग BRICS शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत में हैं। इस बीच चाइना सदर्न एयरलाइंस ने ग्वांगझू और नई दिल्ली के बीच सीधी उड़ानों को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। गलवान घाटी संघर्ष और कोरोना महामारी के चलते करीब 6 साल से उड़ानें बंद थीं। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, एयरलाइन ने कहा कि वह 21 सितंबर से ग्वांगझू-नई दिल्ली मार्ग पर नियमित यात्री सेवाएं फिर से शुरू करेगी।