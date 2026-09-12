अफगानिस्तान बनाम भारत: पहले टी-20 मुकाबले का प्रीव्यू और जरुरी आंकड़े, जानिए कैसी होगी पिच

अफगानी कप्तान जादरान ने अब तक भारतीय टीम के विरुद्ध 5 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की 5 ही पारियों में 38.75 की औसत और 108.39 की स्ट्राइक रेट के साथ 155 रन बनाए हैं।

ईशान किशन 2026 में 23 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 35.30 की औसत से 812 रन बना चुके हैं। वह अपनी फॉर्म का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे।

अर्शदीप ने अफगानिस्तान के खिलाफ 5 मैचों में 15.00 की औसत के साथ 8 विकेट लिए हैं।