OpenAI के एक गणित समस्या को हल करने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है

गणितज्ञों के साथ बढ़ा OpenAI का विवाद, जानिए क्या है मामला

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) लैब मशहूर गणितीय समस्याओं के समाधान के साथ एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगी हैं। वे अनसुलझी गणित की समस्याओं को हल करने का दावा कर रही हैं। यह गणितज्ञों के काम के लिए खतरा पैदा कर रहा है। इसको लेकर जाने-माने 25 गणितज्ञों ने एक खुला पत्र जारी किया है। इस पर हस्ताक्षर करने वाले हर व्यक्ति को 'फील्ड्स मेडल' मिला है, जिसे गणित के क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है।