डोनाल्ड ट्रंप ने दिया एक और झटका, भारत के साथ व्यापार समझौता वार्ता रोकने का फैसला

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक और झटका दिया है। उन्होंने 50 प्रतिशत टैरिफ लागू करने के बाद अब दोनों देशों के बीच चल रही व्यापार समझौता वार्ता भी रोक दी है। ओवल ऑफिस में समाचार एजेंसी ANI के सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि जब तक वे टैरिफ मुद्दे को हल नहीं कर लेते, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। ट्रंप के इस फैसले के बाद भारत-अमेरिका व्यापार तनाव बढ़ने की उम्मीद है।

जवाब पत्रकार के किस सवाल पर ट्रंप ने दिया जवाब? पत्रकार ने ट्रंप ने भारत के टैरिफ के संबंध में पूछा था कि क्या अमेरिका 50 प्रतिशत टैरिफ की घोषणा के बाद व्यापार वार्ता में वृद्धि की उम्मीद करते हैं? इस पर ट्रंप सिर्फ इतना ही बोले, "नहीं, जब तक हम इसका समाधान नहीं कर लेते, तब तक नहीं।" बता दें कि टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंध पिछले एक दशक में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। ट्रंप रूस से तेल खरीद पर नाराज हैं।

वार्ता 25 अगस्त को दिल्ली आनी है अमेरिकी टीम भारत-अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल 25 अगस्त को नई दिल्ली आनी है, लेकिन अब असमंजस बना हुआ है। एक केंद्रीय अधिकारी ने बताया था कि दोनों पक्ष अंतरिम व्यापार समझौते पर छठी दौर की वार्ता करने जा रहे हैं। अभी तक 5 दौर की वार्ता असफल रही है। भारत के मुख्य वार्ताकार और विशेष सचिव (वाणिज्य विभाग) राजेश अग्रवाल और दक्षिण-मध्य एशिया के सहायक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच विचार-विमर्श कर रहे हैं।

झटका ट्रंप लगा चुके हैं 50 प्रतिशत टैरिफ ट्रंप ने भारतीय आयात पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा 1 अगस्त को की थी, जिसे 7 अगस्त से लागू कर दिया गया है। इसके बाद 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा की गई, जो 27 अगस्त से लागू होगा। इस तरह भारत पर कुल 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है। ट्रंप का कहना है कि रूस से तेल और हथियार खरीदने के कारण यह टैरिफ लगाया गया है, क्योंकि इससे यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा मिल रहा है।