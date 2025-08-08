अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की दिल्ली में हत्या, पार्किंग को लेकर हुआ था विवाद
क्या है खबर?
दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी (42) की हत्या कर दी गई। वारदात गुरुवार रात करीब 10 बजे जंगपुरा भोगल बाजार लेन में घटी है। घटना के समय आसिफ की दो लोगों से स्कूटर पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था। बाद में उन्होंने धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी पुलिस के कब्जे में है।
हत्या
पहले भी हो चुका था पार्किंग को लेकर झगड़ा
आसिफ की पत्नी शाहीन ने बताया कि रात लगभग 10 बजे आसिफ काम से लौटे थे, तब घर के बाहर पड़ोसी ने अपनी स्कूटर खड़ी कर रखी थी। आसिफ ने आते ही स्कूटर हटाने को कहा था, तो पड़ोसियों ने गाली देना शुरू कर दिया। झगड़े के बाद पड़ोसी मौके से चले गए, लेकिन थोड़ी देर बाद अपने भाई के साथ आया और नुकीले हथियार से हत्या कर दी। दोनों के बीच पहले भी पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था।
जांच
रेस्टोरेंट में सप्लाई का काम करते थे आसिफ
शाहीन ने बताया कि दोनों हमला कर भाग गए और आसिफ खून से लथपथ हो गए। उनको ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आसिफ के चाचा सलीम कुरैशी ने बताया कि आसिफ रेस्टोरेंट में चिकन सप्लाई का काम करते थे, एक छोटे से विवाद में उनके भतीजे की जान ले ली गई। पुलिस दोनों आरोपियों को शुक्रवार को कोर्ट में पेश करेगी।
ट्विटर पोस्ट
आसिफ की पत्नी का बयान
Delhi: Actress Huma Qureshi’s cousin brother Asif Qureshi was murdered in Jangpura Bhogal Bazaar Lane under Nizamuddin police station during a parking dispute after he asked someone to move a scooter from the gate— IANS (@ians_india) August 8, 2025
Wife of the deceased says, "My man has been deliberately and… pic.twitter.com/q5hDVNzRFJ