अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की दिल्ली में हत्या, पार्किंग को लेकर हुआ था विवाद

लेखन गजेंद्र 08:59 am Aug 08, 202508:59 am

क्या है खबर?

दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी (42) की हत्या कर दी गई। वारदात गुरुवार रात करीब 10 बजे जंगपुरा भोगल बाजार लेन में घटी है। घटना के समय आसिफ की दो लोगों से स्कूटर पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था। बाद में उन्होंने धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी पुलिस के कब्जे में है।