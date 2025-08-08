LOADING...
अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की दिल्ली में हत्या, पार्किंग को लेकर हुआ था विवाद
लेखन गजेंद्र
Aug 08, 2025
08:59 am
दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी (42) की हत्या कर दी गई। वारदात गुरुवार रात करीब 10 बजे जंगपुरा भोगल बाजार लेन में घटी है। घटना के समय आसिफ की दो लोगों से स्कूटर पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था। बाद में उन्होंने धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी पुलिस के कब्जे में है।

आसिफ की पत्नी शाहीन ने बताया कि रात लगभग 10 बजे आसिफ काम से लौटे थे, तब घर के बाहर पड़ोसी ने अपनी स्कूटर खड़ी कर रखी थी। आसिफ ने आते ही स्कूटर हटाने को कहा था, तो पड़ोसियों ने गाली देना शुरू कर दिया। झगड़े के बाद पड़ोसी मौके से चले गए, लेकिन थोड़ी देर बाद अपने भाई के साथ आया और नुकीले हथियार से हत्या कर दी। दोनों के बीच पहले भी पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था।

शाहीन ने बताया कि दोनों हमला कर भाग गए और आसिफ खून से लथपथ हो गए। उनको ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आसिफ के चाचा सलीम कुरैशी ने बताया कि आसिफ रेस्टोरेंट में चिकन सप्लाई का काम करते थे, एक छोटे से विवाद में उनके भतीजे की जान ले ली गई। पुलिस दोनों आरोपियों को शुक्रवार को कोर्ट में पेश करेगी।

