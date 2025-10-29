डोनाल्ड ट्रंप ने कहा- प्रधानमंत्री मोदी अच्छे दिखते हैं, उनके लिए मेरे मन में बहुत सम्मान

बयान ट्रंप ने कहा- मोदी दूरदर्शी नेता हैं ट्रंप ने दक्षिण कोरिया में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) के व्यापारिक नेताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की खूब सराहना की। उन्होंने कहा, "मोदी न सिर्फ एक मजबूत और दूरदर्शी नेता हैं, बल्कि मेरे अच्छे दोस्त भी हैं।" इस दौरान ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, "पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक महान व्यक्ति हैं और उनके फील्ड मार्शल असीम मुनीर एक महान योद्धा हैं।"

युद्धविराम ट्रंप ने फिर दोहराया भारत-पाकिस्तान में युद्धविराम का दावा ट्रंप ने कहा, "2 परमाणु संपन्न देश आपस में लड़ रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नहीं, नहीं, नहीं, आपको हमें लड़ने देना चाहिए। वे मजबूत लोग हैं। प्रधानमंत्री मोदी दिखने में सबसे अच्छे हैं। वह बेहद सख्त हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने फोन किया और कहा कि हम लड़ाई बंद कर देंगे।" बता दें कि इससे पहले भी ट्रंप कई बार युद्धविराम कराने का दावा कर चुके हैं, जिससे भारत असहज नजर आया है।

समझौता भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर ट्रंप क्या बोले? ट्रंप ने अपने भाषण के दौरान भारत से जल्द व्यापार समझौता पूरा होने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका जल्द ही व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। हालांकि, इस बीच उन्होंने टैरिफ को दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर भी दर्शाया। ट्रंप ने कहा, "मैंने दोनों नेताओं (मोदी और शहबाज) से कहा था कि जब तक दोनों देश संघर्ष में हैं, अमेरिका उनके साथ व्यापार समझौते नहीं करेगा।"