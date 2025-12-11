DGCA की सख्ती, 15 मिनट देर से उड़ा विमान तो होगी जांच; जानिए नए नियम

नए नियम एयरलाइन को देनी होगी उड़ान में देरी की विस्तृत रिपोर्ट दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, 12 पेज के नए आदेश में कहा गया है कि किसी भी निर्धारित उड़ान में तकनीकी कारण से 15 मिनट या उससे ज्यादा की देरी होने पर जांच की जाएगी। एयरलाइन को बताना होगा कि उड़ान में देरी क्यों हुई, उसे कैसे ठीक किया गया और दोबारा ऐसा न होने के लिए क्या कदम उठाए गए। इस तरह के नियम पहली बार लागू किए गए हैं।

रिपोर्ट DGCA को तुरंत बतानी होगी तकनीकी खामी नियमों के अनुसार, कंपनियों को अब किसी भी बड़ी खराबी की सूचना तुरंत DGCA को फोन पर देनी होगी। इसके साथ ही 72 घंटों में विस्तृत रिपोर्ट जमा करनी होगी। अगर एक ही तरह की खामी 3 बार पाई जाती है, तो उसे 'बार-बार होने वाला दोष' माना जाएगा। इसके लिए अलग और विशेष जांच शुरू की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक खराबी की रिपोर्टिंग व्यवस्था कमजोर थी, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है।

Advertisement

बड़े बदलाव नए नियमों के बड़े बदलाव जानिए विमान के ढांचे, इंजन और कंट्रोल सिस्टम में गड़बड़ी की तुरंत जानकारी देनी होगी। एयरलाइंस को हर महीने और तिमाही में अपने बड़े के विमानों की रिपोर्ट सौंपनी होगी। विमान के जिन पुर्जों में तकनीकी खराबी आई, उन्हें कम से कम 2 हफ्ते तक सुरक्षित रखना होगा। तकनीकी खामियों में उड़ान के दौरान आग लगना, लैंडिंग गियर या दरवाजों में परेशानी, आपातकालीन लैंडिंग और आग लगने जैसी घटनाएं शामिल है।