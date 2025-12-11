कोलकाता में गीता पाठ के दौरान चिकन पैटीज बेचने वाले को पीटा, 3 गिरफ्तार
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान चिकन पैटीज बेंच रहे विक्रेता को पीटने वाले 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। यह घटना तब घटी, जब एस्प्लेनेड इलाके के मैदान में गीता का सामूहिक पाठ चल रहा था। इस दौरान एकत्रित लोगों के पास विक्रेता चिकन पैटीज बेचने पहुंचा था। पुलिस ने मारपीट करने वाले आरोपियों की पहचान सौमिक गोल्डर (23 वर्ष), तरुण भट्टाचार्य (51 वर्ष) और स्वर्णंदु चक्रवर्ती (32 वर्ष) के रूप में की है।
मामला
पीड़ित विक्रेता ने दर्ज कराई थी शिकायत
चिकन पैटीज बेचने वाले पीड़ित एसके रियाजुल (50) ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराकर आरोप लगाया था कि कुछ लोगों ने उस पर हमला किया, धार्मिक गालियां दीं और उसका खाना फेंक दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, उन्होंने FIR में उल्लेख किया कि एक विकलांग व्यक्ति सहित 8-9 अज्ञात लोगों ने उसे बुरी तरह पीटा था। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें भीड़ उसे पीटती और उसका सामान फेंकती दिख रही है।
आरोप
पहले नाम पूछा, फिर हमला किया
मैदान पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने बताया कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड में 'सनातन संस्कृति संसद' द्वारा 'पांच लोकखो कोंठ गीता पाठ' कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें टॉपसिया क्षेत्र और हुगली जिले के आरामबाग के रहने वाले रियाजुल चिकन पैटीज बेचने पहुंचे थे। तभी एक व्यक्ति उनके पास आकर पूछा, "क्या आपके पास चिकन पफ्स हैं? और नाम पूछा। जैसे ही रियाजुल ने अपना नाम बताया, उन्होंने 3,000 रुपये के पफ्स फेंक दिए और उनको पीटना शुरू कर दिया।
ट्विटर पोस्ट
घटना का वीडियो
15-20 लोगों ने मेरे डिब्बे को लात मारी… यही मेरी रोज़ी-रोटी है… उन्होंने मुझे कान पकड़कर उठक-बैठक करवाई!”— B_L Bairwa (@BSSVERMA) December 11, 2025
7 दिसंबर को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हुए गीता पाठ कार्यक्रम में
एक मुस्लिम विक्रेता का यही दर्द सामने आया क्योंकि वह चिकन समोसा बेच रहा था। pic.twitter.com/HwirYsy7fB