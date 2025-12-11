कोलकाता में गीता पाठ के दौरान चिकन पैटीज बेचने वाले को पीटा, 3 गिरफ्तार

कोलकाता में चिकन पैटीज बेचने वाले विक्रेता की पिटाई

लेखन गजेंद्र 01:04 pm Dec 11, 202501:04 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान चिकन पैटीज बेंच रहे विक्रेता को पीटने वाले 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। यह घटना तब घटी, जब एस्प्लेनेड इलाके के मैदान में गीता का सामूहिक पाठ चल रहा था। इस दौरान एकत्रित लोगों के पास विक्रेता चिकन पैटीज बेचने पहुंचा था। पुलिस ने मारपीट करने वाले आरोपियों की पहचान सौमिक गोल्डर (23 वर्ष), तरुण भट्टाचार्य (51 वर्ष) और स्वर्णंदु चक्रवर्ती (32 वर्ष) के रूप में की है।