इंडिगो संकट के बाद DGCA ने निगरानी बढ़ाई, 8 सदस्यीय टीम एयरलाइंस कार्यालय में तैनात
क्या है खबर?
इंडिगो की उड़ानें लगातार रद्द होने से बढ़ी अफरा-तफरी के बाद विमान नियामक एजेंसी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने बड़ा कदम उठाया है। DGCA ने इंडिगो के संचालन की बारीकी से निगरानी करने के लिए 8 सदस्यीय निगरानी दल का गठन किया है। नियामक ने निगरानी टीम के 2 सदस्यों को प्रतिदिन इंडिगो के कॉरपोरेट कार्यालय में तैनात करने के निर्देश दिए हैं, जो वहां की स्थिति और आदेशों पर नजर रखेंगे।
निगरानी
इंडिगो की 8 सदस्यीय टीमों को काम बांटा गया
DGCA ने जो 8 सदस्यीय अधिकारियों की टीम बनाई है, वह कई परिचालन मापदंडों की भौतिक रूप से निगरानी करेंगे। इसमें 2 अधिकारी बेड़े की उपलब्धता, 2 अधिकारी पायलटों की संख्या, 2 अधिकारी चालक दल के कार्य घंटे और उपयोग और 2 अधिकारी स्टैंडबाय चालक दल के सदस्यों की तैनाती और तैयारी पर नजर रखेंगे। बता दें कि नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने सोमवार और मंगलवार को संसद में इंडिगो मामले पर जवाब दिया था।
आदेश
इंडिगो के CEO को संसदीय समिति ने बुलाया
देश में पिछले कुछ दिनों में उड़ानों को लेकर मची अव्यवस्था के बीच संसद ने भी संज्ञान लिया है। संसद की परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय समिति ने एयरलाइन के हालिया संकट की समीक्षा के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय और इंडिगो के अधिकारियों को 17 नवंबर को तलब किया है। अधिकारियों को समिति के समक्ष होकर सभी सवालों के जवाब देने होंगे। बता दें कि बुधवार को भी इंडिगो की 200 से अधिक उड़ानें रद्द हुई हैं।