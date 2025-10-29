दिल्ली: लिव-इन पार्टनर की हत्या को हादसा बताने वाली फोरेंसिक छात्रा कैसे पकड़ी गई?

छात्रा छात्रा ने कितनी बारीकी से हत्याकांड को दिया अंजाम? महिला ने हत्या के बाद शव को तेल, घी और शराब छिड़ककर आग लगा दी थी, ताकि इसे सिलेंडर विस्फोट दिखाया जा सके। चूंकि छात्रा फोरेंसिक विज्ञान की पढ़ाई कर रही थी, इसलिए उसे फिंगरप्रिंट मिटाने और घटनास्थल में हेरफेर करने की जानकारी थी। उसका पूर्व प्रेमी गैस एजेंसी में काम करता है, इसलिए उसने विस्फोट दर्शाने के लिए सिलेंडर में हेरफेर किए। हत्या के बाद दोनों फ्लैट से भागते हुए बाहर निकले, ताकि किसी को शक न हो।

शक पुलिस को कैसे हुआ शक? हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, पहली बार में पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा। हालांकि, जैसे-जैसे बारीकी से विश्लेषण हुआ तो पुलिस को शक होने लगा। जांचकर्ताओं ने देखा कि शरीर पर जलने का निशान गैस विस्फोट से मेल नहीं खा रहा था। इसके अलावा कमरे में फैली कालिख और कुछ कोनों में आग की लपटों के निशान ज्यादा थे, जो संकेत दे रहे थे कि किसी ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल हुआ है।

कैमरा CCTV फुटेज और फोरेंसिक सबूतों में भी मिली गड़बड़ी CCTV फुटेज की जांच से पुलिस को पता चला कि 5 अक्टूबर की रात फ्लैट में 2 नकाबपोश आदमी आए थे। आग लगने के बाद रात में फिर 2 नकाबपोश लोग बाहर निकलते दिखाई दिए। इनमें से एक अमृता लग रही थी। इसके बाद पुलिस ने कॉल डिटेल निकाली तो अमृता की लोकेशन घटनास्थल के आसपास ही आई, जबकि उसने दावा किया था कि वो शहर से बाहर थी। इससे पुलिस का शक और गहरा हो गया।

वजह अमृता ने क्यों की हत्या? अमृता ने पुलिस को बताया कि वह रामकेश के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में थी। इस दौरान उसके कुछ निजी वीडियो रामकेश ने एक हार्ड डिस्क में रखे थे। अमृता ने रामकेश से उसे डिलीट करने को कहा, लेकिन रामकेश ने मना कर दिया। इसकी जानकारी अमृता ने अपने पूर्व प्रेमी सुमित को दी। इसके बाद अमृता, सुमित और उसके दोस्त संदीप ने मिलकर हत्या की योजना बनाई। सुमित गैस डिस्ट्रीब्यूर है, जबकि संदीप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है।