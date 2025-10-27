दिल्ली में UPSC अभ्यर्थी की हत्या में प्रेमिका समेत 3 गिरफ्तार, जानिए कैसे रची थी साजिश

हत्या क्या है मामला? तिमारपुर थाना क्षेत्र के गांधी विहार में एक इमारत की चौथी मंजिल पर रहकर रामकेश मीणा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। 6 अक्टूबर को पुलिस को इमारत में आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद दमकल कर्मियों की टीम ने आग को बुझाया और घर की तलाशी ली। जांच के दौरान पुलिस को कमरे से एक जला हुआ शव मिला था। प्रारंभिक जांच में इसे हादसा माना गया, लेकिन घटनास्थल की हालत ने संदेह पैदा कर दिया।

जांच मोबाइल लोकेशन और CCTV जांच से खुलासा पुलिस ने जांच शुरू की तो इमारत के आसपास लगे CCTV फुटेज में 2 युवक और 1 युवती रात में ढाई बजे इमारत में जाते दिखे और कुछ देर बाद बाहर निकलते दिखे। इसके कुछ देर बाद कमरे में आग लग गई थी। जांच में युवती की पहचान अमृता के रूप में हुई। उसका मोबाइल लोकेशन भी घटनास्थल के पास था। पुलिस ने शक के आधार पर अमृता को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया, जिसने पूछताछ में हत्या की बात कबूली।

जांच अमृता ने क्यों की हत्या? अमृता ने पुलिस को बताया कि वह रामकेश के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में थी। इस दौरान उसके कुछ अश्लील वीडियो रामकेश ने एक हार्ड डिस्क में रखे थे। अमृता ने रामकेश से उसे डिलीट करने को कहा, लेकिन रामकेश ने मना कर दिया। इसकी जानकारी अमृता ने अपने पूर्व प्रेमी सुमित को दी। इसके बाद अमृता, सुमित और उसके दोस्त संदीप ने मिलकर हत्या की योजना बनाई। सुमित गैस डिस्ट्रीब्यूर है, जबकि संदीप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है।

हत्या अमृता ने कैसे रची हत्या की साजिश? अमृता फॉरेंसिक साइंस की छात्रा है, ऐसे में उसे सबूत मिटाने की जानकारी थी। वह सुमित-संदीप के साथ 5-6 अक्टूबर की रात रामकेश से मिलने पहुंची और तीनों ने रामकेश का गला दबा दिया। इसके बाद उसे डंडे से पीटा, शव पर घी और शराब डाल दी। सुमित को सिलेंडर फटने की जानकारी दी, लिहाजा उसने सिलेंडर खोलकर गैस फैला दी। अमृता अंदर से गेट लॉक कर बाहर आ गई और आग लगा दी। घटना को हादसा जैसा बताया गया।