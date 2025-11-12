दिल्ली में लाल रंग की फोर्ड इको स्पोर्ट्स कार की तलाश (प्रतीकात्मक तस्वीर)

दिल्ली में विस्फोट के समय एक और संदिग्ध कार ईको स्पोर्ट्स का पता चला, तलाश शुरू

04:57 pm Nov 12, 2025

क्या है खबर?

दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को विस्फोट हुई सफेद हुंडई i20 कार के अलावा एक अन्य संदिग्ध कार का पता चला है, जो घटना के समय मौके पर थी। जांच अधिकारियों का कहना है कि संदिग्धों ने i20 के अलावा एक और कार का इस्तेमाल किया था, जो लाल रंग की फोर्ड इको स्पोर्ट कार है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर DL 10 CK 0458 है। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस कार की तलाश में जुट गई हैं।