दिल्ली में विस्फोट के समय एक और संदिग्ध कार ईको स्पोर्ट्स का पता चला, तलाश शुरू
दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को विस्फोट हुई सफेद हुंडई i20 कार के अलावा एक अन्य संदिग्ध कार का पता चला है, जो घटना के समय मौके पर थी। जांच अधिकारियों का कहना है कि संदिग्धों ने i20 के अलावा एक और कार का इस्तेमाल किया था, जो लाल रंग की फोर्ड इको स्पोर्ट कार है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर DL 10 CK 0458 है। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस कार की तलाश में जुट गई हैं।
उमर उन नबी के नाम पर पंजीकृत है कार
जांच एजेंसियों ने सभी पुलिस को निर्देश दिया है कि वे लाल फोर्ड इको स्पोर्ट कारों को तुरंत रोकें, ताकि DL10CK0458 कार का पता लगाया जा सके। यह कार 22 नवंबर, 2017 को राजौरी गार्डन RTO में उमर उन नबी के नाम पर पंजीकृत है। वह कार का दूसरा मालिक था। जांच एजेंसियों को शक है कि घटना के समय लाल किले पर ये कार भी पहुंची थी, जो धमाके के बाद गायब हो गई। शहर में नाकाबंदी है।
हथियार से लैस होकर जांच करने का आदेश
जांच एजेंसियों ने निर्देश दिया है कि गश्त या पिकेट पर तैनात सभी पुलिस कर्मचारियों को बाहर रहना होगा और पूरी तरह से हथियारों से लैस होना होगा। उन्हें कार दिखते ही तुरंत अधिकारियों को सूचित करने और निर्देशों का पालन करते हुए वाहन को सुरक्षित रखने, कानूनी संचालन सुनिश्चित करने और तुरंत सहयोग करने के लिए कहा गया है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर अलर्ट जारी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) मामले की जांच कर रही है।
Complete Data of the Wanted ECO sports car with the number DL10CK0458— War & Gore (@Goreunit) November 12, 2025
Owner Name- Umer Un Nabi
🚗 COMPLETE VEHICLE INFORMATION
🔹 API 1 - Vehicle Info Database
─────────────────────────────
🆔 Registration No: DL10CK0458
👤 Owner Name: UMER UN NABI… https://t.co/CjWlbUBr5K pic.twitter.com/dRimuwNJrX