दिल्ली में कार विस्फोट का निकला पुलवामा कनेक्शन, फिदायीन हमले का शक; जानिए क्या-क्या पता चला

दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार शाम को विस्फोट हुई i20 कार का संबंध जम्मू-कश्मीर के पुलवामा से निकला है। यह कार (HR26CE7674) मूल रूप से हरियाणा के गुरूग्राम में पंजीकृत है, जिसके मालिक मोहम्मद सलमान हैं। उन्होंने कार को बेच दिया था, जो कई बार बिकने के बाद पुलवामा के शंभुरा निवासी तारिक तक जा पहुंची। कार को कई बार बेचा गया, लेकिन उसका पंजीकरण (RC) हस्तांतरित नहीं किया था। सलमान हिरासत में है।

जांच वर्ष 2014 से 4 मालिक बदल चुके पुलिस का कहना है कि सलमान ने कार 18 मार्च, 2014 को खरीदी थी। इसके बाद कार देवेंद्र, सोनू और बाद में तारिक को क्रमिक रूप से बेची गई, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में स्वामित्व हस्तांतरण अपडेट नहीं किया गया। फरीदाबाद स्थित एक कार डीलर भी बिक्री में शामिल था, जिससे लेनदेन की वैधता पर शक की सूई है। कार का फरीदाबाद में 20 सितंबर, 2025 को गलत पार्किंग के लिए चालान भी हुआ था।

शक जांच एजेंसियों को फिदायीन हमले का शक सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि तारिक से कार फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल का संदिग्ध आतंकवादी डॉक्टर मोहम्मद उमर तक पहुंची थी। उमर पर ही दिल्ली विस्फोट का शक है। एजेंसियों का कहना है कि कार में विस्फोटक लगाया गया था, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट ईंधन तेल का शक है। जांच एजेंसियों का मानना है कि कार में उमर समेत 3 लोग बैठे थे, जिसने फिदायीन हमला किया है। पुलिस कार में बैठे व्यक्तियों की पहचान के लिए DNA जांच कराएगी।

जांच भंडाफोड़ होने पर किया गया हमला पुलिस का कहना है कि फरीदाबाद मॉड्यूल का भंडाफोड़ होने के बाद फरार वांछित आतंकवादी मोहम्मद उमर ने इस विस्फोट को अंजाम दिया है। पुलिस ने एक दिन पहले ही 7 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार कर 2,900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया था, जिससे दिल्ली को दहलाने की साजिश थी। पुलिस को कार की CCTV फुटेज भी मिल गई है, जिसमें एक व्यक्ति की साफ तस्वीर दिख रही है। फरीदाबाद मॉड्यूल में गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ जारी है।

हिरासत श्रीनगर पहुंची टीम, तारिक समेत 2 हिरासत में दिल्ली की जांच एजेंसियों की एक टीम जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर पहुंची है, जहां उन्होंने i20 कार खरीदने वाले तारिक समेत एक अन्य को हिरासत में लिया है। एजेंसियों का कहना है कि कार गुरूग्राम से होते हुए पुलवामा पहुंची, जहां तारिक ने कार आमिर के लिए खरीदी थी, जिसने उसे मोहम्मद उमर को बेची थी। उमर पर दिल्ली में फिदायीन विस्फोट करने का शक है। पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।