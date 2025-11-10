LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / दिल्ली में लाल किले के पास कार में विस्फोट, गाड़ियों में लगी आग; कई घायल
लेखन गजेंद्र
Nov 10, 2025
07:21 pm
क्या है खबर?

दिल्ली में सोमवार शाम को लाल किले के पास बड़े धमाके की खबर आई है। यहां मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में तेज धमाका हो गया। धमाके का कारण अभी सामने नहीं आया है। धमाके के बाद पास में खड़ी 3-4 कारों में आग लग गई। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। कई लोगों के घायल होने की सूचना है। अग्निशमन की 7 टीमें भी मौके पर हैं।

पूरे इलाके को घेरा गया

दिल्ली पुलिस ने धमाके के बाद क्षेत्र की घेराबंदी कर दी है और आसपास किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। अभी तक विस्फोट के कारणों का पता नहीं चला है। बता दें कि दिल्ली का लाल किला चांदनी चौक बाजार के ठीक सामने है, जो अति सुरक्षित माना जाता है। यहां मेट्रो स्टेशन गेट के पास धमाके से लोग चकित हैं।

लाल किले के पास धमाका