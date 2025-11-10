दिल्ली के लाल किले के पास कार में विस्फोट

दिल्ली में लाल किले के पास कार में विस्फोट, गाड़ियों में लगी आग; कई घायल

लेखन गजेंद्र 07:21 pm Nov 10, 202507:21 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में सोमवार शाम को लाल किले के पास बड़े धमाके की खबर आई है। यहां मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में तेज धमाका हो गया। धमाके का कारण अभी सामने नहीं आया है। धमाके के बाद पास में खड़ी 3-4 कारों में आग लग गई। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। कई लोगों के घायल होने की सूचना है। अग्निशमन की 7 टीमें भी मौके पर हैं।