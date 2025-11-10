दिल्ली में लाल किले के पास कार में विस्फोट, गाड़ियों में लगी आग; कई घायल

दिल्ली में लाल किले के पास कार में विस्फोट, गाड़ियों में लगी आग; कई घायल
क्या है खबर?
दिल्ली में सोमवार शाम को लाल किले के पास बड़े धमाके की खबर आई है। यहां मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में तेज धमाका हो गया। धमाके का कारण अभी सामने नहीं आया है। धमाके के बाद पास में खड़ी 3-4 कारों में आग लग गई। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। कई लोगों के घायल होने की सूचना है। अग्निशमन की 7 टीमें भी मौके पर हैं।
धमाका
पूरे इलाके को घेरा गया
दिल्ली पुलिस ने धमाके के बाद क्षेत्र की घेराबंदी कर दी है और आसपास किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। अभी तक विस्फोट के कारणों का पता नहीं चला है। बता दें कि दिल्ली का लाल किला चांदनी चौक बाजार के ठीक सामने है, जो अति सुरक्षित माना जाता है। यहां मेट्रो स्टेशन गेट के पास धमाके से लोग चकित हैं।
ट्विटर पोस्ट
लाल किले के पास धमाका
लाल क़िले पर बड़ा धमाका.— Bhawna Shukla (@shuklabhawna18) November 10, 2025
जानकारी के अनुसार लाल क़िला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर खड़ी कार में धमाका हुआ, जिसमें कई लोगों की जान चली गई.#Delhi#redfort pic.twitter.com/oq6LMRs3AP