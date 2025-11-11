LOADING...
दिल्ली समेत कई राज्यों में शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया गया है (तस्वीर: एक्स/@Parth_GPT)

बर्फीली हवाओं के कारण 12 राज्यों में शीतलहर का अलर्ट, जानिए दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम 

Nov 11, 2025
पहाड़ों पर गिर रही बर्फ के कारण उत्तर भारत में ठंड की दस्तक के साथ शीतलहर चलना शुरू हो गया है। कई जगह तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम हो गया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 11 नवंबर को दिल्ली, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश समेत 12 राज्यों में शीतलहर का अलर्ट है। इसके अलावा उत्तर-पश्चिम राज्यों, दक्षिण हरियाणा और मध्य महाराष्ट्र के तापमान में गिरावट आ सकती है, जबकि तमिलनाडु, केरल और माहे में बारिश की संभावना है।

IMD के मुताबिक पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से 4-7 डिग्री तक नीचे चला गया है। मध्य प्रदेश में 11-12 नवंबर के बीच भीषण शीतलहर की स्थिति बनने की संभावना है। इसके साथ ही 13 नवंबर तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी बर्फीली हवाएं ठिठुरन पैदा कर सकती हैं। विदर्भ और छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन में तापमान 2 डिग्री गिर सकता है।

दिल्ली में मंगलवार को शीतलहर चलने के साथ प्रदूषण के कारण सुबह हल्की धुंध छाई रहेगी, वहीं न्यूनतम तापमान 9-11 डिग्री और अधिकतम 27-29 डिग्री के बीच रहेगा। इस दौरान हवा की रफ्तार शाम के बाद 20 किमी/घंटा तक रह सकती है। उत्तराखंड के कई इलाकों में कोहरा नजर आ रहा है। यहां ऊंचाई वाले इलाकों में न्यूनतम तापमान 4-6 डिग्री तक आ गया है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भी बर्फबारी से शीतलहर का प्रकोप है।