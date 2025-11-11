दिल्ली समेत कई राज्यों में शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया गया है (तस्वीर: एक्स/@Parth_GPT)

बर्फीली हवाओं के कारण 12 राज्यों में शीतलहर का अलर्ट, जानिए दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम

क्या है खबर?

पहाड़ों पर गिर रही बर्फ के कारण उत्तर भारत में ठंड की दस्तक के साथ शीतलहर चलना शुरू हो गया है। कई जगह तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम हो गया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 11 नवंबर को दिल्ली, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश समेत 12 राज्यों में शीतलहर का अलर्ट है। इसके अलावा उत्तर-पश्चिम राज्यों, दक्षिण हरियाणा और मध्य महाराष्ट्र के तापमान में गिरावट आ सकती है, जबकि तमिलनाडु, केरल और माहे में बारिश की संभावना है।