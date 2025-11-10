बड़े धमाके से दहली दिल्ली, अमित शाह का आया बयान; अब तक क्या-क्या सामने आया?

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सोमवार शाम को लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास एक कार में हुए धमाके के बाद दहल गई है। इस धमाके के बाद कई अन्य कारें भी जलकर खाक हो गई। इस हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो गई और दो दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि, वास्तविक कारणों का खुलासा नहीं हो सकता है। आइए जानते हैं कि घटना में अब तक क्या-क्या सामने आया है।

धमाका दिल्ली पुलिस आयुक्त ने दिया अहम बयान दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने कहा, "शाम करीब 6:52 बजे एक धीमी गति आई गाड़ी रेड लाइट पर रुकी थी। उस गाड़ी में विस्फोट हुआ और विस्फोट की वजह से आस-पास की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। FSL, NIA समेत सभी एजेंसियां मौके पर पहुंच चुकी है। घटना में कुछ लोगों की मौत हुई है और कुछ घायल हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह का भी फोन आया था और समय-समय पर उनके साथ जानकारी साझा की जा रही है।"

अग्निशमन दिल्ली के अग्निशमन विभाग ने क्या कहा? दिल्ली के अग्निशमन विभाग के डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर एके मलिक ने बताया कि उन्हें शाम को लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास एक कार में विस्फोट की सूचना मिली थी, जिसके बाद 3-4 गाड़ियों में भी आग लग गई और उन्हें नुकसान पहुंचा। विभाग के अनुसार, विस्फोट के बाद कुल 7 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची थी और करीब 7:30 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया था।

बयान अमित शाह बोले- i20 कार में हुआ धमाका गृह मंत्री शाह ने कहा, "शाम करीब 7 बजे लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर एक हुंडई i20 कार में धमाका हुआ। इस विस्फोट में कुछ पैदल यात्री घायल हो गए और कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। कुछ लोगों की मौत भी हुई है। विस्फोट की सूचना के 10 मिनट तक दिल्ली पुलिस की अपराध और विशेष शाखा मौके पर पहुंच गईं। NSG और ANI की टीमों ने FSL के साथ जांच शुरू कर दी है।"

ट्विटर पोस्ट यहां सुने अमित शाह का पूरा बयान #WATCH | Delhi: Blast near Red Fort Metro Station | Union Home Minister Amit Shah says "This evening, around 7 pm, a blast occurred in a Hyundai i20 car at the Subhash Marg traffic signal near the Red Fort in Delhi. The blast injured some pedestrians and damaged some vehicles.… pic.twitter.com/BfRei3r3tx — ANI (@ANI) November 10, 2025

मुलाकात अमित शाह LNJP अस्पताल पहुंचकर की घायलों से मुलाकात दिल्ली कार धमाके में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए गृह मंत्री शाह लोक नायक जय प्रकाश नारायण (LNJP) अस्पताल पहुंच चुके हैं। उनके साथ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह भी हैं। साथ ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद है। बता दें कि इस धमाके में घायल हुए लोगों का दिल्ली के 3 प्रमुख अस्पतालों में उपचार जारी है। अधिकतर घायलों को LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐसे में शाह वहां पहुंचे हैं।

संवेदना प्रधानमंत्री मोदी ने घटना पर व्यक्त की संवेदना इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने संवेदना प्रकट की है। उन्होंने देर शाम एक्स पर लिखा, 'आज शाम दिल्ली में हुए विस्फोट में अपनों को खोने वालों के प्रति मेरी संवेदना हैं। मैं हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रभावित लोगों की जिम्मेदार अधिकारी हरसंभव सहायता कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। मामले की जांच जारी है।'

अलर्ट धमाके के बाद कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी दिल्ली में हुए इस विस्फोट के बाद उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र सहित कुछ राज्यों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा सभी रेलवे स्टेशनों को एहतियातन अलर्ट पर रखा गया है, वहीं दिल्ली के चांदनी चौक बाजार को मंगलवार को बंद रखने का निर्णय किया है। दिल्ली के लोक नायक अस्पताल के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विस्फोट स्थल से घायलों को इलाज के लिए इसी अस्पताल ले जाया गया है।