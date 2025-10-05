नेपाल जैसे प्रदर्शनों से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस की तैयारी, बना रही ये रणनीति

नेपाल में हाल ही में हुए जेन जी विरोध प्रदर्शन के हिंसक रूप लेने और सरकार बदलने के बाद भारत में भी सतर्कता बरती जा रही है। नेपाल जैसे विरोध प्रदर्शन से निपटने के लिए तैयारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस आयुक्त ने 3 अहम इकाइयों- इंटेलिजेंस यूनिट, ऑपरेशंस यूनिट और दिल्ली सुरक्षा बल को ऐसे हालात से निपटने के लिए एक कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया है।

रिपोर्ट पुलिस आयुक्त ने बनाई समिति इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने हाल ही में इस संबंध में एक बैठक की थी। इसमें उन्होंने 2 विशेष आयुक्त को एक समिति गठित करने के लिए कहा था। इसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि दिल्ली पुलिस के पास लोन लेथल वेपन (कम घातक हथियार) कितनी संख्या में हैं। समिति को ये सुझाव भी देने को कहा गया था कि क्या ऐसे और हथियार या तकनीक की जरूरत है।

समन्वय अलग-अलग पुलिस इकाइयों में समन्वय बढ़ाने पर जोर बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि जिला पुलिस यूनिट, साइबर सेल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के बीच बेहतरीन तालमेल होना बहुत जरूरी है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि किसी भी तरह की भीड़ को रोकने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में चौकसी को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। इसके अलावा ड्रोन से निगरानी का व्यापक उपयोग और बड़े जमावड़ों की स्थिति में अर्द्धसैनिक बलों के साथ तेज समन्वय जैसी रणनीतियां शामिल हैं।