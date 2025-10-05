उत्तर प्रदेश: आगरा में कैंटर और कंटेनर की टक्कर में 4 लोगों की मौत
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के आगरा में बड़ा हादसा घटित हुआ है। यहां शनिवार देर रात रुनकता फ्लाईओवर के पास हाईवे पर एक तेज रफ्तार कैंटर आगे चल रहे कंटेनर से टकरा गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया और दोनों वाहनों को क्रेन की मदद से हटवाकर ट्रैफिक सुचारू करवाया। इस दौरान करीब एक घंटे तक यातायात प्रभावित रहा।
हादसा
कैसे हुआ हादसा?
पुलिस ने बताया कि रुनकता फ्लाईओवर के पास हाईवे पर एक तेज रफ्तार कैंटर ने आगे चल रहे कंटेनर को टक्कर मार दी। इससे कैंटर का केबिन सड़क पर गिर गया। हादसे में कैंटर केबिन में बैठी महिला, एक पुरुष और चालक और पिछले हिस्से में सवार एक किशोर की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक हादसा चालक के द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने के कारण होना माना जा रहा है। मामले की जांच जारी है।
भयावहता
कैंटर केबिन के उड़े परखच्चे
पुलिस ने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि कैंटर के केबिन के परखच्चे तक उड़ गए। कैंटर में बल्लियां भरी थीं, जो टक्कर के दौरान केबिन में बैठे युवक के सर में घुस गईं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एक युवक घायल हो गया जिसे गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस संबंध में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है।