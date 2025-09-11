कहां छिपे हैं नेपाल के निवर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समेत बड़े नेता? सामने आई जानकारी

नेपाल में कहां छिपे हैं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समेत प्रमुख नेता

लेखन गजेंद्र 11:16 am Sep 11, 202511:16 am

क्या है खबर?

नेपाल में सोशल मीडिया और सरकार के खिलाफ युवाओं के हिंसक प्रदर्शन के बाद निवर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समेत कई प्रमुख नेता फरार होकर कहीं छिप गए हैं। वे कहां है, अब उसकी जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, ओली, पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड, माधव कुमार नेपाल और उनके मंत्रियों को शिवपुरी स्थित सैन्य प्रशिक्षण केंद्र में रखा गया है। प्रचंड नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केंद्र) और माधव यूनाइटेड समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं।