कहां छिपे हैं नेपाल के निवर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समेत बड़े नेता? सामने आई जानकारी
क्या है खबर?
नेपाल में सोशल मीडिया और सरकार के खिलाफ युवाओं के हिंसक प्रदर्शन के बाद निवर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समेत कई प्रमुख नेता फरार होकर कहीं छिप गए हैं। वे कहां है, अब उसकी जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, ओली, पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड, माधव कुमार नेपाल और उनके मंत्रियों को शिवपुरी स्थित सैन्य प्रशिक्षण केंद्र में रखा गया है। प्रचंड नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केंद्र) और माधव यूनाइटेड समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं।
सुरक्षा
कड़ी सुरक्षा घेरे में हैं प्रमुख नेता
एक रिपोर्ट में सेना के उच्च अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि नेपाल सरकार के उप-प्रधानमंत्री और शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह, उप-प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बिष्णु पौडेल और अन्य मंत्रियों को ओली, प्रचंड और माधव के साथ आर्मी कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में रखा गया है। सभी अलग-अलग सुरक्षा घेरे में हैं। ओली ने शिवपुरी से एक पत्र भी Gen-Z प्रदर्शनकारियों को लिखा था, जिसे प्रेस चौटारी के अध्यक्ष गणेश पांडे ने सोशल मीडिया पर साझा किया।
सुरक्षा
ओली और प्रचंड को सिंह दरबार से लाया गया था शिवपुरी
वेबसाइट ने बताया कि मंगलवार को हिंसक प्रदर्शन के बीच ओली ने प्रधानमंत्री कार्यालय (सिंह दरबार) में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें ओली, प्रचंड और माधव समेत अन्य नेता मौजूद थे। तभी पता चला कि प्रदर्शनकारियों ने सिंह दरबार समेत प्रचंड के घर पर आग लगा दी। तभी ओली ने इस्तीफा दिया, जिसके बाद सेना सभी को हेलीकॉप्टर से शिवपुरी ले गई। जो मंत्री भैंसापति आवास में थे उन्हें भी हेलीकॉप्टर से शिवपुरी में सुरक्षित स्थान तक ले जाया गया।
ट्विटर पोस्ट
ओली समेत प्रमुख मंत्रियों को सेना इस तरह हेलीकॉप्टर से ले गई
नेपाल के PM केपी ओली हेलीकॉप्टर से भागते हुए नजर आए..— Adv.Nazneen Akhtar (@NazneenAkhtar23) September 11, 2025
मैं नेपाल का ये दृश्य देख कर सोच रही हूं चौकीदार क्या ऐसे लटक पाएगा🤔 pic.twitter.com/KhAOWQj3Ge