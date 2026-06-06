दिल्ली होटल आगजनी: लापरवाही बरतने के आरोप में रसोइया गिरफ्तार

आरोप

नेगी के चूल्हा जलाते ही भड़की थी आग

NDTV ने पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि नेगी की लापरवाही के कारण आग तेजी से फैली। आग लगने के बाद नेगी अपनी जान बचाने के लिए होटल से भाग गए थे। घटना के बाद उन्होंने बताया था कि रसोई में बिजली का चूल्हा जलाते ही उसमें विस्फोट हो गया और आग लग गई। इसके बाद उन्होंने होटल का बिजली स्विच बंद किया और धुएं के बीच से बाहर भाग निकले।