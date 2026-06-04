दिल्ली होटल का मालिक 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया, घोर लापरवाही का आरोप

दिल्ली की एक कोर्ट ने गुरुवार को मालवीय नगर में फ्लोरिश स्टे बेड-एंड-ब्रेकफास्ट होटल के मालिक लवकेश बजाज को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने कोर्ट में हिरासत की मांग करते हुए कहा था कि आरोपी ने परिसर में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों का विवरण छिपाते हुए केवल 2 नाम बताए हैं। पुलिस ने कोर्ट के सामने आरोपी बजाज पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया है।

सुनवाई कर्मचारियों को प्रभावित करने का आरोप पुलिस ने कोर्ट में कहा कि घटना में शामिल लोगों की भूमिका का पता लगाने के लिए अभी उनको होटल के अन्य कर्मचारियों से पूछताछ करनी है, ऐसे में आरोपी उन कर्मचारियों को प्रभावित कर सकता है। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल की फोरेंसिक जांच अभी बाकी है क्योंकि आग लगने के बाद अत्यधिक गर्मी के कारण जांचकर्ता इमारत में नहीं गए थे।पुलिस ने कहा कि आरोपी की पत्नी को लिखित में गिरफ्तारी की सूचना दे दी गई थी।

पीड़ित आरोपी ने खुद को भी पीड़ित बताया, दलील खारिज आरोपी के वकील ने गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दी कि आरोपी और उनके परिवार को गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए और न ही सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का पालन किया गया। इस पर पुलिस ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार और कारण आरोपी को लिखित रूप में दिए गए थे। आरोपी ने वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल खुद पीड़ित है क्योंकि उसकी संपत्ति जलकर खाक होग गई है। हालांकि, कोर्ट ने यह दलील खारिज कर दी।

Advertisement