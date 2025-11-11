दिल्ली धमाकों पर फ्रांस से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक ने जताया दुख, जानें किसने-क्या कहा

दिल्ली में बीते दिन हुए बम धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस घटना में शामिल किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं, इस घड़ी में भारत को वैश्विक समर्थन मिला है। जापान, फ्रांस, ब्रिटेन से लेकर अरब देशों ने घटना पर संवेदना जताते हुए भारत के प्रति एकजुटता का प्रदर्शन किया है। आइए जानते हैं किसने क्या कहा।

मिस्र मिस्र, ईरान ने भी जताई संवेदना मिस्र के दूतावास ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'मिस्र के लोगों और सरकार की ओर से हम लाल किला विस्फोट से प्रभावित लोगों के परिवारों और प्रियजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। हमारे विचार और प्रार्थना शोक संतप्त लोगों के साथ हैं और हम सभी घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करते हैं।' भारत में ईरान के दूतावास ने भी घटना में कई आम लोगों की मौत और घायलों के प्रति दुख जताया है।

फ्रांस फ्रांस और ऑस्ट्रेलियाई राजनयिकों ने भी जताई संवेदना भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी मैथौ ने लिखा, 'फ्रांसीसी लोगों और सरकार की ओर से मैं लाल किला विस्फोट में प्रियजनों को खोने वालों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। हमारे विचार पीड़ितों के परिवारों के साथ हैं और हम सभी घायलों के पूर्ण और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।' ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने कहा, 'हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं, जिन्होंने प्रियजनों को खोया है। हम घायलों के स्वस्थ होने की कामना करते हैं।'

जापान जापान और ब्रिटेन भी भारत के साथ जापान के राजदूत ओनो केइची ने कहा, 'दिल्ली विस्फोट में दुखद जीवन की हानि से बहुत आहत हूं। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।' ब्रिटेन के उच्चायुक्त लिंडी कैमरन ने कहा, 'मेरी संवेदनाएं दिल्ली में लाल किला के पास हुए विस्फोट से प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं।' लिथुआनिया की राजदूत डायना मिकविकिएने ने भी संवेदना जताई है।