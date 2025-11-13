दिल्ली धमाके का आतंकी कहां-कहां गया था? आखिरी 48 घंटे का पूरा रूट मैप सामने आया

दिल्ली कार धमाके की जांच में तमाम एजेंसियां जुटी हुई हैं। जिस i20 कार में धमाका हुआ, उसे डॉक्टर उमर नबी चला रहा था। DNA समेत कई CCTV फुटेज से इसकी पुष्टि हुई है। सुरक्षा एजेंसियों ने उमर के आखिरी 48 घंटे का पूरा रूट मैप तैयार किया है। इस दौरान उमर 50 से ज्यादा CCTV कैमरों में नजर आया है, जो हरियाणा से लेकर दिल्ली के लाल किला तक फैले हुए हैं।

पहला दिन 9 नवंबर की रात फरीदाबाद से निकला था उमर जांच में पता चला है कि उमर 9 नवंबर की रात फरीदाबाद से अपनी i20 कार लेकर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर निकला था। समाचार एजेंसी PTI ने एक सूत्र के हवाले से कहा कि उसकी कार दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर कम से कम 2 बार रुकी। उसने फिरोजपुर झिरका में सड़क किनारे के एक ढाबे पर खाना खाया और एक नजदीकी मस्जिद में नमाज भी पढ़ी। इसके बाद वो दूसरे ढाबे पर जाकर रुका और पूरी रात कार में ही सोता रहा।

सुबह सुबह 8 बजे पार किया बदरपुर टोल प्लाजा अगली सुबह यानी 10 नवंबर को उमर एक्सप्रेसवे से होते हुए दिल्ली की ओर बढ़ने लगा। उसने सुबह 8:13 बजे बदरपुर टोल प्लाजा को पार किया। CCTV फुटेज में उसकी कार कैद हुई है। रास्ते में उसने 2 बार रुककर चाय पी और मोबाइल चलाया। इसके बाद वो ओखला, कनॉट प्लेस, पूर्वी और मध्य दिल्ली में नजर आया। बाद में वो उत्तर-पश्चिम दिल्ली के अशोक विहार में भी नजर आया। यहां उसने एक ढाबे पर खाना खाया।

दोपहर धमाके से पहले 3 घंटे तक पार्किंग में रहा उमर 10 नवंबर की दोपहर 1:00 बजे के आसपास उमर की कार दोबारा मध्य दिल्ली की ओर जाती हुई देखी गई। वह रामलीला मैदान के पास आसफ अली रोड के पास एक मस्जिद में थोड़ी देर के लिए रुका। इस दौरान उसने 3 घंटे पार्किंग में बिताए और नमाज पढ़ी। पुलिस को शक है कि इसी दौरान उसे हमले को लेकर आगे के निर्देश मिले। पुलिस इन 3 घंटों के कॉल और मैसेज की जांच कर रही है।